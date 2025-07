Fluminense x Al-Hilal: Quem vai ganhar? - Mundial de Clubes FIFA - 04/07

E tudo começa com a pose de bola.

Afina, o Fluminense é uma equipe que constrói com intencionalidade. São 1704 passes em apenas quatro jogos, com impressionantes 84,7% de acerto — uma marca que revela um time que valoriza a bola e busca controlar o ritmo.

Mas não se trata apenas de passes horizontais: o tricolor movimenta-se em bloco, com mais de mil pedidos de bola e alta variação de posicionamento ofensivo, especialmente no corredor esquerdo com Jhon Arias.

O colombiano é o principal atleta do Fluminense e desponta como um dos principais do torneio. Ele é a principal força ofensiva do Tricolor Carioca e concentra as jogadas de ataque no seu setor do campo.

