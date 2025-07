Fluminense x Al-Hilal: Palpite, Onde Assistir, - Mundial de Clubes FIFA - 04/07

Fluminense x Al-Hilal: confira os palpites para o encontro que acontece no Camping World Stadium, em Orlando, sexta-feira, 04/07, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Nas próximas seções, veja os palpites recomendados, onde assistir ao vivo e detalhes sobre as escalações.

Fluminense x Al-Hilal Palpites – Mundial de Clubes



Palpite 1 – Total de Gols Mais de 2,5

O cenário aponta forte tendência de jogo movimentado. O Al-Hilal chega com média superior a 3 gols por jogo nos últimos oito compromissos, com alta taxa de Mais de 2,5 gols (72%).

O Fluminense, por sua vez, vem adotando postura ofensiva mesmo contra adversários pesados, como na vitória sobre a Inter de Milão.

Ambos possuem laterais que apoiam muito e meio-campo criativo, o que pode favorecer trocas de ataque e gols em sequência. A qualidade técnica das duas equipes deve gerar chances claras nos dois tempos.

Palpite 2 – Ambas as Equipes Marcam

Fluminense e Al-Hilal possuem ataques bem construídos e sistemas defensivos com pontos vulneráveis. O time carioca, mesmo em boa fase, sofreu gols em 7 dos últimos 10 jogos, especialmente quando enfrentou times com meio-campo forte.

Já o Al-Hilal, apesar de goleador, também se expõe – como mostrou nos 3 gols sofridos para o City. A combinação de velocidade, troca de passes e intensidade deve favorecer gols de ambos os lados, principalmente se o placar for aberto cedo.

Palpite 3 – Draw No Bet (Al-Hilal)

A equipe saudita chega embalada e com ótimo retrospecto em confrontos contra clubes sul-americanos nos últimos torneios internacionais.

Mesmo jogando fora, tem elenco mais experiente, muitos atletas de Copa e um modelo de jogo adaptado ao calor e às decisões.

O Fluminense, embora tecnicamente confiável, ainda oscila no Mundial e sente a intensidade física. Em cenário de equilíbrio, a aposta no Al-Hilal com proteção em caso de empate ganha valor estratégico.

Fluminense x Al-Hilal – Onde Assistir

O confronto entre Fluminense e Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes acontece nesta sexta-feira, 04 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Transmissão ao vivo por TV Globo, SporTV, Cazé TV, DAZN, Globoplay e Disney+.

