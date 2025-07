Fluminense x Al-Hilal: Palpites de Placar Exato - Mundial de Clubes FIFA - 04/07

Palpite 2: Placar exato de Fluminense x Al-Hilal: 2x1 (odd 10.35)

Se o time brasileiro conseguir impor seu ritmo e tiver eficiência ofensiva, um 2x1 a seu favor é bastante plausível. Cano e Ganso podem fazer a diferença em jogos com mais posse de bola. Mas o Al-Hilal também tem poder de reação, o que torna esse placar bem ajustado ao perfil do jogo. A odd de 10.35 é atrativa para quem aposta numa vitória apertada do Tricolor.

Palpite 1: Placar exato de Fluminense x Al-Hilal: 1x2 (odd 8.86)

Para quem acredita na eficiência dos contra-ataques e na experiência do elenco saudita, o 2x1 para o Al-Hilal surge como uma alternativa realista. O time tem peças decisivas no setor ofensivo e costuma aproveitar bem os espaços deixados. Com uma odd de 8.86, é uma boa pedida para quem confia na vitória árabe em solo norte-americano.