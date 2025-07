Estatísticas de Fluminense x Al-Hilal - Apostas no Mundial de Clubes 2025

Juan Freytes: 206 passes, 98 penetrações ofensivas

206 passes, 98 penetrações ofensivas Nonato: 160 pressões defensivas

160 pressões defensivas Fábio: 40 gols evitados

No Al-Hilal, o destaque vai para Marcos Leonardo, artilheiro com 3 gols e 11 finalizações. Já Rúben Neves comanda a articulação com 270 passes e 2 assistências.

Milinkovic-Savic: 218 pedidos de bola e 181 pressões

218 pedidos de bola e 181 pressões Salem Al-Dawsari: presença entre linhas

presença entre linhas Yassine Bounou: 82 defesas/gols evitados

O Que as Estatísticas Indicam para o Confronto

Os dados apontam para um duelo tenso, com tendência de controle do Fluminense no ritmo de jogo e tentativas de contra-ataque do Al-Hilal.