Fluminense x Al-Hilal: Escalações prováveis - Mundial de Clubes 04/07

Escalação Al-Hilal - Palpite

Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Nasser Al‑Dawsari e Mohamed Kanno; Marcos Leonardo.

Treinador: Simone Inzaghi.

Indisponíveis: Salem Al-Dawsari (lesão muscular na parte posterior da coxa), Aleksandar Mitrović (recuperação de lesão).

Destaques das escalações Fluminense x Al-Hilal

O Fluminense chega às quartas do Mundial com uma base coesa e um modelo de jogo assente no equilíbrio entre segurança defensiva e transições rápidas. A defesa, liderada por Thiago Silva e Ignácio, tem sido fiável, e o meio-campo, com Bernal, Martinelli e Nonato, oferece consistência tática e capacidade de recuperação. Na frente, Germán Cano continua a ser a referência goleadora, enquanto Arias acrescenta criatividade e imprevisibilidade pelos flancos. A suspensão de Renê obriga à entrada de Gabriel Fuentes, mas a estrutura base do onze mantém-se sólida e competitiva para enfrentar o Al-Hilal.