Floriana x Haverfordwest County: Palpites, Onde Assistir, Liga Conferência - 08/07

Floriana x Haverfordwest County: confira os palpites para o jogo que ocorre no Centenary Stadium, em Floriana, na terça-feira, 08/07, às 14h30 (horário de Brasília), pela Liga Conferência.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Floriana x Haverfordwest County: Palpites - Liga Conferência



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 2 – Menos de 2,5 gols



Palpite 3 – Resultado Final: Floriana vence



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos confrontos recentes, os dois times têm demonstrado capacidade ofensiva, com aproximadamente 60% dos jogos terminando com gols de ambos os lados.

A postura agressiva de Floriana em casa e o perfil ofensivo dos visitantes favorecem este mercado, indicando boas chances para ambos balançarem as redes.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols

Embora as equipes criem oportunidades, partidas eliminatórias costumam ser mais cautelosas.

O histórico tático entre os times, aliado à preocupação defensiva típica dessas fases, aponta para uma partida mais contida, com probabilidade de ficar abaixo de 2,5 gols.

Palpite 3 - Resultado Final: Floriana vence

Floriana apresenta desempenho consistente em casa e costuma impor seu ritmo no Centenary Stadium. Em contrapartida, Haverfordwest County enfrenta dificuldades na fora de casa, reforçando o favoritismo dos anfitriões para conquistar a vitória.

Floriana x Haverfordwest County - Onde Assistir

Floriana x Haverfordwest County se enfrentam na terça-feira, 08/07, às 14h30 (horário de Brasília), no Centenary Stadium, em Floriana (Malta).

Transmissão: sem TV aberta ou fechada no Brasil; o jogo pode ser acompanhado via streaming em casas de apostas com sinal ao vivo como Superbet e Bet365.