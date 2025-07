Floriana x Ballkani: Palpite, Odds Altas - Liga Conferência

Confira os melhores palpites Floriana x Ballkani!

Floriana e Ballkani voltam a campo nesta quinta-feira, 31 de julho, às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela segunda fase eliminatória da Liga Conferência Europa 2025. O confronto acontece no MFA Centenary Stadium, em Malta, e é decisivo para a continuidade dos clubes no torneio continental.

Neste artigo de palpite para Floriana x Ballkani, você encontrará análises estatísticas dos dois times, projeções de mercado, sugestões de apostas com diferentes níveis de risco e, claro, as principais informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Palpites de Floriana x Ballkani: Nossas 3 Melhores Dicas

Ambas as equipes mostraram vocação ofensiva nesta Liga Conferência, com Floriana marcando 7 gols em 3 partidas e o Ballkani anotando 4 em apenas um jogo. A média de gols sofridos também é alta, o que aponta para um duelo movimentado e com boas oportunidades de gol para os dois lados.



🎯 Ambos Marcam (Sim) - odd 1.56

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.70

🎯 Empate Anula Aposta - Ballkani - odd 1.86



Palpites Alternativos Floriana x Ballkani

Para apostadores mais experientes ou que desejam explorar mercados alternativos, este confronto oferece boas opções. O equilíbrio das odds sugere incerteza no resultado, o que pode ser explorado em mercados de handicap, tempo do 1º gol ou escanteios.



🎯 Ballkani marca em ambos os tempos (Sim) - odd 3.28

🎯 1º Gol entre os minutos 1-15 - odd 2.84

🎯 Ballkani vence sem sofrer gol - odd 4.62



💰 Palpites de Odds Baixas Floriana x Ballkani



🔵 Dupla hipótese - Floriana ou KF Ballkani - odd 1.28

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.21

🟡 Ambos marcam - Sim - odd 1.56



⚖️ Palpites de Odds Médias Floriana x Ballkani



🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.70

🟢 Vitória do Ballkani - odd 2.56

🟡 Empate anula aposta - Floriana - odd 1.81



🚀 Palpites de Odds Altas Floriana x Ballkani



🔵 Resultado Exato 2x1 Ballkani - odd 9.87

🟢 Floriana vence e ambos marcam - odd 4.40

🟡 Empate e ambos marcam - odd 3.80



Informações do Jogo: Floriana x Ballkani: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Floriana x Ballkani - Liga Conferência Europa

📅 Data: 31/07/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: MFA Centenary Stadium, Malta



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



Como Floriana e Ballkani Chegam Para o Confronto

O Floriana já disputou três partidas na atual Liga Conferência, vencendo duas e perdendo uma. Seus números são bem equilibrados, com 7 gols marcados e 7 sofridos, o que evidencia um time ofensivo, mas vulnerável defensivamente. O destaque da equipe é Jake Grech, autor de 3 gols e 3 assistências até aqui.

O Ballkani, por sua vez, fez apenas um jogo oficial nesta fase da competição, vencendo e marcando 4 gols. O setor ofensivo mostrou potência, mas a defesa ainda preocupa, tendo sofrido 2 gols no mesmo jogo. Os destaques são Bleart Tolaj, artilheiro com 2 gols, e Geralb Smajli, responsável por uma assistência.

As apostas devem ser feitas com cautela. Estabeleça limites e jogue com responsabilidade. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.