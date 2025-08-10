Floresta x Tombense: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Campeonato Brasileiro Série C

Confira os melhores palpite para Floresta x Tombense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Floresta e Tombense se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Serie C, nesta domingo, dia 10 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa. Floresta x Tombense terá transmissão da NSPORTS e DAZN.

Palpites de Floresta x Tombense: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Série C 2025, analisamos o desempenho de Floresta e Tombense para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Dupla Chance: Floresta ou Empate - Odd de 1.27 na Stake



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.44 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.57 na Betnacional



Palpites Alternativos Floresta x Tombense



⚽ Floresta vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.75 na Superbet



⚽ Total de Escanteios do Floresta - Acima de 4.5 - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 1.86 na Esportes da Sorte



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Floresta x Tombense. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o baixo volume de escanteios de ambas as equipes e a possibilidade de um placar apertado, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Floresta x Tombense



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.49 na Esportes da Sorte



⚽ 1º Tempo - Tota de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.59 na Superbet



⚽ Tombense Total de Gols - Menos de 0.5 - 2.05 na Betnacional



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Série C para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Floresta x Tombense



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Floresta - Odd de 2.75 na Superbet



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 2.95 na Novibet



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Casa/Casa - Odd de 3.19 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Floresta x Tombense



⚽ Resultado Exato - 2x0 - Odd de 7.15 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols do Floresta - Mais de 2.5 - Odd de 5.55 na Superbet



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Floresta/Empate - Odd de 15.00 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Floresta x Tombense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Floresta x Tombense - Campeonato Brasileiro Série C

Data: 10/08/2025

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, Fortaleza (CE)

Transmissão: NSPORTS e DAZN



Como Floresta e Tombense Chegam Para o Confronto

O Floresta chega para esta partida com uma defesa sólida, com uma média de 0.9 gols sofridos na competição. A equipe registrou uma média de 3.9 escanteios, sugerindo um volume ofensivo moderado. O Floresta buscará fazer valer o mando de campo para conquistar a vitória e somar pontos importantes na competição.

O Tombense, por sua vez, tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.3 gols sofridos por jogo. A equipe registra uma média de 3.4 escanteios, indicando um volume ofensivo menor que o do adversário. O Tombense terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação consistente para buscar um bom resultado.