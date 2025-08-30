Floresta x São Bernardo: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

Floresta x São Bernardo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase. O São Bernardo vem em uma posição mais confortável, na 5ª colocação, enquanto o Floresta está em 9º e precisa de uma vitória para ter chance de avançar.

Floresta x São Bernardo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.63

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Empate Ou São Bernardo - odd 1.38

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.65



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes e nas estatísticas de desempenho. O São Bernardo está em uma posição melhor na tabela, na 5ª colocação, e tem um histórico de desempenho global superior ao do Floresta, que está na 9ª. No entanto, o Floresta tem um bom desempenho em casa, sem perder há sete jogos, e o São Bernardo também tem um bom retrospecto fora de casa, com três vitórias seguidas. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Floresta e 80% do São Bernardo tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Floresta x São Bernardo



🎯 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 4.66

🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.09

🎯 Palpite: São Bernardo Anula Aposta: Empate - odd 1.80



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Floresta x São Bernardo: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Floresta - odd 1.31

🟢 Palpite: Floresta Ou São Bernardo - odd 1.36

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.52



⚖️ Floresta x São Bernardo: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Floresta - odd 2.55

🟢 Palpite: Resultado Final: São Bernardo - odd 2.87

🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Floresta E Não - odd 3.49



🚀 Floresta x São Bernardo: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.19

🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.28

🟡 Palpite: São Bernardo Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 5.36



Floresta x São Bernardo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Floresta e São Bernardo é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. O São Bernardo, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Floresta, que luta para se manter na zona de classificação.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Floresta x São Bernardo - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte



📺 Transmissão: SportyNet



Como Floresta e São Bernardo Chegam Para o Confronto

O Floresta chega para a partida na 9ª colocação, com 24 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições. Em casa, o Floresta tem um histórico de 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e não perde há 7 jogos.

O São Bernardo está na 5ª posição da tabela, com 30 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de três vitórias seguidas fora de casa e não perde há 4 jogos. O desempenho global do São Bernardo é superior ao do Floresta, com 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.