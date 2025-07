Floresta x ABC: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série C 2025 (26/07)

Floresta e ABC se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17:00 no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Sobral, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do DAZN.

O Floresta vai a campo em bom momento, ocupando a 7ª posição com 19 pontos após vitória sobre a Ponte Preta na última rodada. Já o ABC busca se recuperar na competição, ocupando a 15ª colocação com 15 pontos e vindo de empate com o Maringá por 3 a 3.

Confira nosso palpite de Floresta x ABC, saiba onde assistir ao vivo e as informações das escalações deste confronto da Série C do Brasileirão.

Este é mais um dos nossos palpites para os jogos de hoje da terceira divisão nacional.

Floresta x ABC Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Floresta x ABC nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Série C.



Dupla chance 1X (Floresta ou empate) - odd pagando 1.40 na Superbet

Total de gols no 2º tempo mais de 0.5 - odd pagando 1.38 na Superbet

Resultado ao intervalo 0x0 - odd pagando 2.20 na Superbet



O Floresta não perde há cinco jogos em casa na Série C e tem aproveitamento de 72% dos pontos como mandante. A equipe cearense venceu três dos últimos quatro jogos em seus domínios, mostrando força em casa.

O ABC não consegue vencer fora de casa há 10 jogos como visitante, um jejum que demonstra as dificuldades da equipe longe do Rio Grande do Norte. Com apenas duas vitórias em sete jogos fora, o time potiguar dificilmente conquistará os três pontos em Sobral.

A análise do momento dos gols revela padrão interessante nos dois times. O Floresta marca 67% dos seus gols entre os minutos 46-90, concentrando a produção ofensiva na etapa final.

O ABC também marca mais na segunda etapa, com 80% dos gols saindo nos minutos finais (76-90). Ambas as equipes têm dificuldade para abrir o placar no primeiro tempo, mas costumam ser mais efetivas após o intervalo.

As estatísticas mostram que 70% dos jogos do ABC como visitante vão para o intervalo sem gols. O time tem dificuldade para se impor ofensivamente nos primeiros 45 minutos longe de casa.

O Floresta também tende a começar devagar em casa, com 40% dos jogos chegando ao intervalo empatados sem gols. A combinação desses fatores indica cenário favorável para um primeiro tempo morno, com as equipes se estudando antes de partir para o ataque.

Floresta x ABC - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Floresta x ABC no DAZN. A partida está marcada para às 17:00, deste sábado, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa. Confira também onde assistir outros jogos da rodada.

Tudo o que você precisa saber de Floresta x ABC:



⚽️ Confronto: Floresta x ABC - Série C

📅 Data: 26/07/25

⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, Sobral

📺 Onde vai passar Floresta x ABC: DAZN (streaming)



Floresta x ABC - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Floresta x ABC últimos jogos mostra histórico favorável ao ABC:



02/06/2024 - ABC 1x0 Floresta (Série C 2024)



23/07/2022 - ABC 2x0 Floresta (Série C 2022)



As equipes se enfrentaram apenas duas vezes nos últimos três anos, ambas com vitórias do ABC. Contudo, o Floresta terá a vantagem do mando de campo para buscar reverter esse histórico desfavorável.

Floresta x ABC: quem ganha? - Melhores Odds

O Floresta tem 40% de probabilidade de ganhar o jogo deste sábado, 26/07. Isso porque a equipe cearense vem em melhor momento na temporada, jogando em casa e demonstrando maior consistência. Colocamos o mercado da aposta com as melhores odds do confronto.



Floresta ganha - Odd de @2.47 na Superbet

Empate - Odd de @2.95 na Superbet

ABC ganha - Odd de @2.95 na Superbet



Lembre-se sempre de que apostas devem ser uma forma de entretenimento. Pratique o Jogo Responsável e aposte sempre com moderação.