Flavio Cobolli x Novak Djokovic: Palpite, Onde Assistir - Wimbledon 2025 09/07

Palpite 2 – Djokovic -2.5 sets – odd 1.73

Mesmo sendo um top 30, Cobolli ainda não enfrentou um jogador com a pressão mental e técnica de Djokovic em melhor de 5 sets. A consistência do sérvio em pontos longos e a capacidade de devolver com profundidade devem neutralizar as poucas armas do italiano.

Palpite 3 – Cobolli menos de 13 games – odd 1.90

Em partidas onde Djokovic vence em 3 sets, seus adversários costumam terminar com menos de 12 games no total. A estatística se repete contra nomes mais estabelecidos que Cobolli, o que torna esse mercado de under bastante atrativo.