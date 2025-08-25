Assine UOL
Flamengo
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Serie A - Brazil
Vitoria
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V
Flamengo x Vitória: Palpite, Odds +5, +9 e Onde Assistir Brasileirão (25/08)

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Flamengo e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.


O Flamengo, líder da competição, busca a vitória para consolidar sua posição, enquanto o Vitória, 16º, tenta se afastar da zona de rebaixamento. 


Palpite para Flamengo x Vitória



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet

  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.47 na Stake

  • ⚽ Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.62 na Superbet


Total de Gols - Mais de 2.5


O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, com uma média de 1.9 gols marcados por jogo, e jogará em casa contra uma defesa que tem sofrido muitos gols (1.2 por partida). O histórico de confrontos diretos entre as equipes também é de placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer. O Flamengo, embalado pela vitória na Libertadores, deve buscar a vitória de forma dominante.


Ambas as equipes marcam - Não


O Flamengo tem a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. O Vitória, por sua vez, tem um ataque pouco eficiente, com uma média de 0.9 gols marcados por partida. O confronto é de um ataque muito forte contra uma defesa sólida e um ataque fraco contra uma defesa de alto nível. A tendência é de que apenas o Flamengo consiga balançar as redes, o que torna essa aposta uma opção segura.


Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5


O Flamengo é uma equipe que costuma dominar seus jogos desde o início, especialmente em casa. Com um ataque forte e um adversário com uma defesa vulnerável, é provável que o Flamengo consiga marcar gols já na primeira etapa. A odd elevada para este palpite mostra que é uma aposta arriscada, mas o desempenho do Flamengo em casa e a necessidade de vitória o tornam uma opção interessante.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Flamengo x Vitória - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 25/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Flamengo x Vitória 



  • 🎯 Mais de 5.5 chutes no gol de Flamengo, Mais de 1.5 gols de Flamengo
    Mais de 0.5 cartões de Flamengo - 2.42 na Superbet


Palpite Odds Altas Flamengo x Vitória



  • 🚀 Resultado Correto - 4x0 para o Flamengo - Odd de 9.50 na Stake

  • 🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.50 na Superbet

  • 🚀 Ambos os Tempos Acima 1.5 Gols - Sim - Odd de 4.49 na Betsul


Quem vai ganhar Flamengo x Vitória


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.50 e 5.00. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 10.00 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Vitória:



  • Vitória Flamengo - Odd de 1.23 na Novibet

  • Empate - 6.00 na Novibet

  • Vitória Vitória - 13.75 na Novibet


Histórico entre Flamengo x Vitória


O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Vitória mostra um grande domínio do Flamengo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 3 vezes e houve 2 empates. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade do Flamengo de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Flamengo



  • ✅ Internacional 0x2 Flamengo

  • ✅ Internacional 1x3 Flamengo

  • ✅ Flamengo 1x0 Internacional

  • ✅ Flamengo 2x1 Mirassol

  • ✅ Atlético-MG 0x1 Flamengo


Últimos 5 jogos do Vitória



  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ❌ São Paulo 2x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport

Flamengo x Vitoria: Palpite do Dia

Flamengo Vence
Superbet logo
1.21
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Copenhagen - FC Basel 1893
1
1.8
Athletic Club - Rayo Vallecano
1
1.76
Benfica - Fenerbahce
1
1.61
Múltipla
5.10
x
Aposta
20
=
Ganhos
102.01
Apostar agora

Flamengo x Vitoria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Flamengo x Vitoria: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Vitoria
1 - 2
Flamengo
2024 Serie A
Flamengo
2 - 2
Vitoria
2024 Serie A
Vitoria
1 - 2
Flamengo
2018 Serie A
Flamengo
1 - 0
Vitoria
2018 Serie A
Vitoria
2 - 2
Flamengo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Flamengo
Empate
Vitoria

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

