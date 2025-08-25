- V
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- E
- V
Flamengo x Vitória: Palpite, Odds +5, +9 e Onde Assistir Brasileirão (25/08)
Confira palpite para Flamengo e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.
O Flamengo, líder da competição, busca a vitória para consolidar sua posição, enquanto o Vitória, 16º, tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Palpite para Flamengo x Vitória
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.47 na Stake
- ⚽ Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.62 na Superbet
Total de Gols - Mais de 2.5
O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, com uma média de 1.9 gols marcados por jogo, e jogará em casa contra uma defesa que tem sofrido muitos gols (1.2 por partida). O histórico de confrontos diretos entre as equipes também é de placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer. O Flamengo, embalado pela vitória na Libertadores, deve buscar a vitória de forma dominante.
Ambas as equipes marcam - Não
O Flamengo tem a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. O Vitória, por sua vez, tem um ataque pouco eficiente, com uma média de 0.9 gols marcados por partida. O confronto é de um ataque muito forte contra uma defesa sólida e um ataque fraco contra uma defesa de alto nível. A tendência é de que apenas o Flamengo consiga balançar as redes, o que torna essa aposta uma opção segura.
Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5
O Flamengo é uma equipe que costuma dominar seus jogos desde o início, especialmente em casa. Com um ataque forte e um adversário com uma defesa vulnerável, é provável que o Flamengo consiga marcar gols já na primeira etapa. A odd elevada para este palpite mostra que é uma aposta arriscada, mas o desempenho do Flamengo em casa e a necessidade de vitória o tornam uma opção interessante.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Flamengo x Vitória - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 25/08/2025
- 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Flamengo x Vitória
- 🎯 Mais de 5.5 chutes no gol de Flamengo, Mais de 1.5 gols de Flamengo
Mais de 0.5 cartões de Flamengo - 2.42 na Superbet
Palpite Odds Altas Flamengo x Vitória
- 🚀 Resultado Correto - 4x0 para o Flamengo - Odd de 9.50 na Stake
- 🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.50 na Superbet
- 🚀 Ambos os Tempos Acima 1.5 Gols - Sim - Odd de 4.49 na Betsul
Quem vai ganhar Flamengo x Vitória
Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.50 e 5.00. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 10.00
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Vitória:
- Vitória Flamengo - Odd de 1.23 na Novibet
- Empate - 6.00 na Novibet
- Vitória Vitória - 13.75 na Novibet
Histórico entre Flamengo x Vitória
O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Vitória mostra um grande domínio do Flamengo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 3 vezes e houve 2 empates. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade do Flamengo de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Flamengo
- ✅ Internacional 0x2 Flamengo
- ✅ Internacional 1x3 Flamengo
- ✅ Flamengo 1x0 Internacional
- ✅ Flamengo 2x1 Mirassol
- ✅ Atlético-MG 0x1 Flamengo
Últimos 5 jogos do Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Juventude
- ❌ São Paulo 2x0 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras
- 🟡 Mirassol 1x1 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Sport
Flamengo x Vitoria: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Flamengo x Vitoria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Flamengo x Vitoria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- E
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- E
- D
Estudiantes L.P. Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Wolves Vence
- E
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- V
Brann Vence
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- D
Palmeiras Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Empate
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
Guarani Campinas Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- D
Club Brugge KV Vence
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Empate