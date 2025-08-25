Flamengo x Vitória: Palpite, Odds +5, +9 e Onde Assistir Brasileirão (25/08)

Confira palpite para Flamengo e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

O Flamengo, líder da competição, busca a vitória para consolidar sua posição, enquanto o Vitória, 16º, tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Palpite para Flamengo x Vitória



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet



⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.47 na Stake



⚽ Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.62 na Superbet



Total de Gols - Mais de 2.5

O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, com uma média de 1.9 gols marcados por jogo, e jogará em casa contra uma defesa que tem sofrido muitos gols (1.2 por partida). O histórico de confrontos diretos entre as equipes também é de placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer. O Flamengo, embalado pela vitória na Libertadores, deve buscar a vitória de forma dominante.

Ambas as equipes marcam - Não

O Flamengo tem a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. O Vitória, por sua vez, tem um ataque pouco eficiente, com uma média de 0.9 gols marcados por partida. O confronto é de um ataque muito forte contra uma defesa sólida e um ataque fraco contra uma defesa de alto nível. A tendência é de que apenas o Flamengo consiga balançar as redes, o que torna essa aposta uma opção segura.

Total de Gols - 1º Tempo - Mais de 1.5

O Flamengo é uma equipe que costuma dominar seus jogos desde o início, especialmente em casa. Com um ataque forte e um adversário com uma defesa vulnerável, é provável que o Flamengo consiga marcar gols já na primeira etapa. A odd elevada para este palpite mostra que é uma aposta arriscada, mas o desempenho do Flamengo em casa e a necessidade de vitória o tornam uma opção interessante.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Flamengo x Vitória - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 25/08/2025



🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Flamengo x Vitória



🎯 Mais de 5.5 chutes no gol de Flamengo, Mais de 1.5 gols de Flamengo

Mais de 0.5 cartões de Flamengo - 2.42 na Superbet



Palpite Odds Altas Flamengo x Vitória



🚀 Resultado Correto - 4x0 para o Flamengo - Odd de 9.50 na Stake



🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.50 na Superbet



🚀 Ambos os Tempos Acima 1.5 Gols - Sim - Odd de 4.49 na Betsul



Quem vai ganhar Flamengo x Vitória

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.50 e 5.00. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 10.00

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Vitória:



Vitória Flamengo - Odd de 1.23 na Novibet



Empate - 6.00 na Novibet



Vitória Vitória - 13.75 na Novibet



Histórico entre Flamengo x Vitória

O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Vitória mostra um grande domínio do Flamengo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 3 vezes e houve 2 empates. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade do Flamengo de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Flamengo



✅ Internacional 0x2 Flamengo



✅ Internacional 1x3 Flamengo



✅ Flamengo 1x0 Internacional



✅ Flamengo 2x1 Mirassol



✅ Atlético-MG 0x1 Flamengo



Últimos 5 jogos do Vitória