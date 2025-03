Flamengo x Vasco Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Carioca 2025 - 08/03

Por isso, nosso palpite é de Mais de 1.5 gols no jogo, com odd de 1.35 na Betsul, uma boa aposta para uma tabela de alavancagem.

🎯 Rayan com +0.5 chutes no alvo — odd de 2.50 na bet365 (palpite de médio risco)

O jovem Rayan é um dos destaques do ataque do Vasco na temporada. O atacante tem uma média de 0.99 chutes no alvo a cada 90 minutos em campo.

O jovem deu pelo menos 1 chute no alvo em 4 dos seus últimos 5 jogos em campo, com especial destaque para as últimas partidas do Vasco: