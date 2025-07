Flamengo x São Paulo: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Série A - 12/07

Flamengo x São Paulo: confira os palpites para o jogo que ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro, no sábado, 12/07, às 16h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Flamengo x São Paulo: Palpite - Brasileirão Série A



Palpite 1 – Resultado Final: Flamengo vence



Palpite 2 – Mais de 1,5 gols



Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 – Resultado Final: Flamengo vence

Mandante na liderança (24 pts em 11 jogos) com destaque no retorno pós-Mundial, o Flamengo tem demonstrado domínio e aproveitamento superior ao São Paulo, que está em 14º lugar com somente 12 pontos.

Palpite 2 – Mais de 1,5 gols

Flamengo teve 3 de 5 jogos recentes com mais de 2,5 gols; São Paulo tem média de 4 de 5 com Over 2,5 em partidas fora.

Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos duelos recentes, 2 de 5 jogos do Flamengo e 4 de 5 do São Paulo tiveram gols de ambos os lados, reforçando cenário para BTTS.

Flamengo x São Paulo – Onde Assistir

O jogo Flamengo x São Paulo terá transmissão: TV Globo (aberta) e Premiere, além de Record e CazéTV/YouTube.