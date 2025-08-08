Flamengo x Mirassol: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Brasileirão (09/08)

O Maracanã será palco de um confronto inédito na história do Campeonato Brasileiro neste sábado (09). O Flamengo, sempre um dos favoritos ao título, recebe o Mirassol, que faz sua temporada de estreia na elite do futebol nacional. A partida coloca frente a frente um gigante consolidado contra um time que busca se firmar na Série A, prometendo um duelo interessante.

Para te ajudar a se preparar, preparamos uma análise detalhada com o melhor palpite para Flamengo x Mirassol. Neste artigo, você encontrará as odds mais valiosas, dicas de apostas para todos os perfis de apostador, onde assistir Flamengo x Mirassol e um resumo completo de como as duas equipes chegam para este confronto histórico.

Palpites de Flamengo x Mirassol: Nossas 3 Melhores Dicas

O favoritismo do Flamengo é inegável, especialmente jogando em um Maracanã lotado. A equipe carioca possui um elenco muito superior e briga na parte de cima da tabela. No entanto, o Mirassol já mostrou ser uma equipe organizada. Nossos palpites principais equilibram o favoritismo do mandante com a possibilidade de um jogo mais disputado do que as odds sugerem.



🎯 Handicap Asiático -1.5 Flamengo - odd 2.025 na Bet365



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 2.37 na Superbet



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90 na Bet365



Palpites Alternativos Flamengo x Mirassol

Explorando mercados para além do resultado final, encontramos boas oportunidades. A pressão inicial do Flamengo, a tendência de gols do seu artilheiro e o volume de jogo ofensivo podem render apostas de valor para quem busca alternativas mais elaboradas.



🎯 Pedro (Flamengo) para Marcar a Qualquer Momento - odd 1.90 na Bet365



🎯 Resultado ao Intervalo: Flamengo - odd 1.80 na Superbet



🎯 Flamengo para Vencer e Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.13 na Betnacional



💰 Palpites de Odds Baixas Flamengo x Mirassol

Para quem prefere segurança, as odds baixas refletem os cenários mais prováveis do jogo. A vitória do Flamengo e um placar com pelo menos dois gols são as apostas mais seguras para este confronto.



🔵 Resultado Final: Flamengo - odd 1.35 na Superbet



🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.30 na Bet365



🟡 Dupla Chance: Flamengo ou Empate - odd 1.062 na Bet365



⚖️ Palpites de Odds Médias Flamengo x Mirassol

Na faixa de odds médias, buscamos um equilíbrio entre risco e retorno. Aqui, apostar que o Flamengo vencerá por uma margem de pelo menos dois gols ou combinações que envolvem gols de ambos os times se mostram as opções mais interessantes.



🔵 Flamengo vence e Ambas Marcam: Sim - odd 3.75 na Bet365



🟢 Resultado Correto ao Intervalo: 1-0 Flamengo - odd 3.11 na Betnacional



🚀 Palpites de Odds Altas Flamengo x Mirassol

Para os apostadores que buscam um grande prêmio, as odds altas trazem opções de alto risco. Um placar exato favorável ao Flamengo ou uma virada no segundo tempo são possibilidades remotas, mas com retornos muito elevados.



🔵 Placar Correto: 3-1 - odd 13.00 na Bet365



🟢 Resultado ao Intervalo/Final de Jogo: Empate / Flamengo - odd 4.15 na Superbet



🟡 Mirassol para marcar o primeiro gol - odd 3.75 na Bet365



Flamengo x Mirassol: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Flamengo x Mirassol - Campeonato Brasileiro Série A



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)



Como Flamengo e Mirassol Chegam Para o Confronto

O Flamengo chega para a partida como o líder do Brasileirão, mas eliminado no meio de semana na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. A equipe sabe que fazer o dever de casa é fundamental. Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro costuma impor um ritmo muito forte desde o início, contando com o apoio total de sua torcida. O técnico Filipe Luís deve ter a maioria de seus titulares à disposição, incluindo o recém chegado Carrascal.

O Mirassol faz uma temporada dos sonhos, estando atualmente na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo do clube paulista é garantir a permanência na Série A, é claro, mas o desempenho já começa a mostrar que o time pode sonhar mais alto.

A equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes costuma apresentar um futebol bem organizado defensivamente, buscando explorar a velocidade de seus atacantes para surpreender os adversários.

Apesar da dificuldade, o time não deve adotar uma postura apenas defensiva. Sabendo da necessidade de pontuar, o Mirassol tentará aproveitar os espaços que o Flamengo eventualmente ceder. A equipe não tem grandes desfalques e deve ir ao Rio de Janeiro com o que tem de melhor, sonhando em protagonizar uma grande surpresa no campeonato.

Aposte com consciência. O jogo deve ser sempre uma forma de entretenimento. Para mais informações sobre como jogar de forma segura, acesse o Jogo Responsável.