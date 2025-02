Flamengo x Maricá Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 22/02

*** Não se esqueça: as odds são dinâmicas e podem variar.

Flamengo e Maricá poderia ser um jogo apenas para cumprir tabela, já que o rubro-negro está classificado e deve ir com time alternativo. Mas a equipe do interior fluminense precisa vencer para sonhar com a classificação ao mata-mata do Cariocão.

Caso supere o Flamengo neste sábado e algum dos três adversários diretos (Botafogo, Sampaio Corrêa-RJ ou Nova Iguaçu) perca ou empate, o Maricá vai a 15 pontos e garantirá sua vaga. Por tudo isso, é um jogo que promete boas emoções.

Palpite 1 - Marcar a qualquer momento: Bruno Henrique

O grande nome do Flamengo em 2025 é o ídolo Bruno Henrique, que já está começando a engrenar na temporada e ganhando minutos em campo. É bem possível que ele seja escalado para a partida contra o Maricá e o nosso palpite é que ele marque ao menos um gol a qualquer momento.