Flamengo x Internacional: Palpite, Odds e Onde Assistir Copa Libertadores (13/08)

Confira palpite para Flamengo x Internacional, além de onde assistir a partida ao vivo e de graça. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã.

O Flamengo, jogando em casa, buscará construir uma vantagem para o jogo de volta, enquanto o Internacional, com um ataque forte, tentará surpreender.

Palpite para Flamengo x Internacional



⚽ Palpite 1: Resultado Final - Flamengo - Odd de 1.56 na Stake



🥅 Palpite 2: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.56 na Superbet



🟨 Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 5.5 - Odd de 2.15 na Novibet



Resultado Final - Flamengo

O Flamengo, apesar de uma média de gols marcados inferior à do Internacional na competição, possui uma defesa mais sólida, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. Jogando em casa, o time tende a ser mais dominante e a pressão da torcida no Maracanã pode ser um fator decisivo. A equipe carioca é a favorita e tem as melhores chances de sair com a vitória e a vantagem para o jogo de volta.

Total de Gols - Abaixo de 2.5

Este é um confronto entre um ataque forte (Internacional, com 2.0 gols marcados por jogo) e um ataque que tem potencial, mas uma defesa sólida (Flamengo). A média de chutes no gol de ambas as equipes é alta (4.7 e 5.5), o que indica que as chances de gol serão criadas. A tendência é de um jogo aberto, com as duas equipes buscando o ataque, o que favorece o mercado de mais de 2.5 gols.

Total de Cartões - Acima de 5.5

O histórico e as estatísticas dos times apontam para um jogo físico e com muitas faltas. A média de cartões do Internacional na Libertadores é de 3.0 por jogo, o que é um número elevado. Em um confronto de mata-mata, a tensão é maior e as divididas são mais fortes. O árbitro tende a ter um trabalho difícil para controlar a partida, e um número alto de cartões é bastante provável.

Ficha da Partida



Confronto: Flamengo x Internacional - Oitavas de Final da Copa Libertadores

Data: 13/08/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Globo, ESPN, Disney+, Globoplay, Superbet, Novibet, Bet365 e Stake



Como assistir Flamengo x Internacional

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet, Novibet, Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Palpite Alternativo Flamengo x Internacional



⭐ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.50 na Stake



⚽ Total de Gols do Flamengo - Acima de 1.5 - Odd de 1.95 na Superbet



⚽ - Flamengo número exato de gols - 2 - Odd de 3.43 na Esportes da Sorte



Palpite Odds Altas Flamengo x Internacional



🎯 Resultado Correto: 2x0 para o Flamengo - Odd de 5.00 na Esportes da Sorte



🚀 Jogador a Marcar Primeiro Gol - Luiz Araújo - Odd de 5.50 na Novibet



🔄 Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.40 na Superbet



Quem vai ganhar Flamengo x Internacional

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.51 a 1.58. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.97 e 4.05.

Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 7.00. Isso indica que, embora o Inter seja uma equipe forte, o fator casa do Flamengo e o desempenho defensivo consistente o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.



Vitória Flamengo - Odd de 1.56 na Novibet



Empate - Odd de 4.05 na Novibet



Vitória do Internacional - Odd de 7.20 na Novibet



Histórico entre Flamengo x Internacional

O histórico de confrontos entre Flamengo e Internacional na Copa Libertadores mostra vantagem para a equipe rubro-negra, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados.

Nos últimos 20 jogos entre as duas equipes, o Flamengo conquistou 10 vitórias, o Internacional venceu 5, e houve 5 empates. Jogando no Rio de Janeiro, o Flamengo tem uma clara vantagem, mas o Internacional sempre consegue dar trabalho, o que torna o confronto um dos mais tradicionais e imprevisíveis do futebol brasileiro.