Flamengo x Internacional: Palpite, Odds e Onde Assistir Copa Libertadores (13/08)
Confira palpite para Flamengo x Internacional, além de onde assistir a partida ao vivo e de graça. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã.
O Flamengo, jogando em casa, buscará construir uma vantagem para o jogo de volta, enquanto o Internacional, com um ataque forte, tentará surpreender.
Palpite para Flamengo x Internacional
- ⚽ Palpite 1: Resultado Final - Flamengo - Odd de 1.56 na Stake
- 🥅 Palpite 2: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.56 na Superbet
- 🟨 Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 5.5 - Odd de 2.15 na Novibet
Resultado Final - Flamengo
O Flamengo, apesar de uma média de gols marcados inferior à do Internacional na competição, possui uma defesa mais sólida, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. Jogando em casa, o time tende a ser mais dominante e a pressão da torcida no Maracanã pode ser um fator decisivo. A equipe carioca é a favorita e tem as melhores chances de sair com a vitória e a vantagem para o jogo de volta.
Total de Gols - Abaixo de 2.5
Este é um confronto entre um ataque forte (Internacional, com 2.0 gols marcados por jogo) e um ataque que tem potencial, mas uma defesa sólida (Flamengo). A média de chutes no gol de ambas as equipes é alta (4.7 e 5.5), o que indica que as chances de gol serão criadas. A tendência é de um jogo aberto, com as duas equipes buscando o ataque, o que favorece o mercado de mais de 2.5 gols.
Total de Cartões - Acima de 5.5
O histórico e as estatísticas dos times apontam para um jogo físico e com muitas faltas. A média de cartões do Internacional na Libertadores é de 3.0 por jogo, o que é um número elevado. Em um confronto de mata-mata, a tensão é maior e as divididas são mais fortes. O árbitro tende a ter um trabalho difícil para controlar a partida, e um número alto de cartões é bastante provável.
Ficha da Partida
- Confronto: Flamengo x Internacional - Oitavas de Final da Copa Libertadores
- Data: 13/08/2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo, ESPN, Disney+, Globoplay, Superbet, Novibet, Bet365 e Stake
Como assistir Flamengo x Internacional
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet, Novibet, Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Palpite Alternativo Flamengo x Internacional
- ⭐ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.50 na Stake
- ⚽ Total de Gols do Flamengo - Acima de 1.5 - Odd de 1.95 na Superbet
- ⚽ - Flamengo número exato de gols - 2 - Odd de 3.43 na Esportes da Sorte
Palpite Odds Altas Flamengo x Internacional
- 🎯 Resultado Correto: 2x0 para o Flamengo - Odd de 5.00 na Esportes da Sorte
- 🚀 Jogador a Marcar Primeiro Gol - Luiz Araújo - Odd de 5.50 na Novibet
- 🔄 Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.40 na Superbet
Quem vai ganhar Flamengo x Internacional
Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.51 a 1.58. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.97 e 4.05.
Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 7.00. Isso indica que, embora o Inter seja uma equipe forte, o fator casa do Flamengo e o desempenho defensivo consistente o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.
- Vitória Flamengo - Odd de 1.56 na Novibet
- Empate - Odd de 4.05 na Novibet
- Vitória do Internacional - Odd de 7.20 na Novibet
Histórico entre Flamengo x Internacional
O histórico de confrontos entre Flamengo e Internacional na Copa Libertadores mostra vantagem para a equipe rubro-negra, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados.
Nos últimos 20 jogos entre as duas equipes, o Flamengo conquistou 10 vitórias, o Internacional venceu 5, e houve 5 empates. Jogando no Rio de Janeiro, o Flamengo tem uma clara vantagem, mas o Internacional sempre consegue dar trabalho, o que torna o confronto um dos mais tradicionais e imprevisíveis do futebol brasileiro.
Flamengo x Internacional: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Flamengo x Internacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Flamengo x Internacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
