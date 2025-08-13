Assine UOL
Flamengo
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Internacional
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
4
2
6.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
3.97
2
6.82
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
3.9
2
6.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4
2
6.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.08.2025 às 14:52

Flamengo x Internacional: Palpite, Odds e Onde Assistir Copa Libertadores (13/08)

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Flamengo x Internacional, além de onde assistir a partida ao vivo e de graça. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã.


O Flamengo, jogando em casa, buscará construir uma vantagem para o jogo de volta, enquanto o Internacional, com um ataque forte, tentará surpreender. 


Palpite para Flamengo x Internacional



  • ⚽ Palpite 1: Resultado Final - Flamengo - Odd de 1.56 na Stake

  • 🥅 Palpite 2: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.56 na Superbet

  • 🟨 Palpite 3: Total de Cartões - Acima de 5.5 - Odd de 2.15 na Novibet


Resultado Final - Flamengo


O Flamengo, apesar de uma média de gols marcados inferior à do Internacional na competição, possui uma defesa mais sólida, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. Jogando em casa, o time tende a ser mais dominante e a pressão da torcida no Maracanã pode ser um fator decisivo. A equipe carioca é a favorita e tem as melhores chances de sair com a vitória e a vantagem para o jogo de volta.


Total de Gols - Abaixo de 2.5


Este é um confronto entre um ataque forte (Internacional, com 2.0 gols marcados por jogo) e um ataque que tem potencial, mas uma defesa sólida (Flamengo). A média de chutes no gol de ambas as equipes é alta (4.7 e 5.5), o que indica que as chances de gol serão criadas. A tendência é de um jogo aberto, com as duas equipes buscando o ataque, o que favorece o mercado de mais de 2.5 gols.


Total de Cartões - Acima de 5.5


O histórico e as estatísticas dos times apontam para um jogo físico e com muitas faltas. A média de cartões do Internacional na Libertadores é de 3.0 por jogo, o que é um número elevado. Em um confronto de mata-mata, a tensão é maior e as divididas são mais fortes. O árbitro tende a ter um trabalho difícil para controlar a partida, e um número alto de cartões é bastante provável.


Ficha da Partida



  • Confronto: Flamengo x Internacional - Oitavas de Final da Copa Libertadores

  • Data: 13/08/2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

  • Transmissão: Globo, ESPN, Disney+, Globoplay, Superbet, Novibet, Bet365 e Stake


Como assistir Flamengo x Internacional


Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet, Novibet, Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Palpite Alternativo Flamengo x Internacional



  • ⭐ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.50 na Stake

  • ⚽ Total de Gols do Flamengo - Acima de 1.5 - Odd de 1.95 na Superbet

  • ⚽ - Flamengo número exato de gols - 2 - Odd de 3.43 na Esportes da Sorte


Palpite Odds Altas Flamengo x Internacional



  • 🎯 Resultado Correto: 2x0 para o Flamengo - Odd de 5.00 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Jogador a Marcar Primeiro Gol - Luiz Araújo - Odd de 5.50 na Novibet

  • 🔄 Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.40 na Superbet


Quem vai ganhar Flamengo x Internacional


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.51 a 1.58. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.97 e 4.05. 


Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 7.00. Isso indica que, embora o Inter seja uma equipe forte, o fator casa do Flamengo e o desempenho defensivo consistente o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.



  • Vitória Flamengo - Odd de 1.56 na Novibet

  • Empate - Odd de 4.05 na Novibet

  • Vitória do Internacional - Odd de 7.20 na Novibet


Histórico entre Flamengo x Internacional


O histórico de confrontos entre Flamengo e Internacional na Copa Libertadores mostra vantagem para a equipe rubro-negra, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados. 


Nos últimos 20 jogos entre as duas equipes, o Flamengo conquistou 10 vitórias, o Internacional venceu 5, e houve 5 empates. Jogando no Rio de Janeiro, o Flamengo tem uma clara vantagem, mas o Internacional sempre consegue dar trabalho, o que torna o confronto um dos mais tradicionais e imprevisíveis do futebol brasileiro.

Ver mais Ver menos

Flamengo x Internacional: Palpite do Dia

Flamengo Vence
Superbet logo
1.57
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Austria Vienna - Baník Ostrava
1
1.66
Bolívar - Cienciano
1
1.49
Utrecht - Servette FC
1
1.52
Múltipla
3.76
x
Aposta
20
=
Ganhos
75.19
Apostar agora

Flamengo x Internacional: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Flamengo x Internacional: Confrontos Diretos

1 Vitórias
4 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Internacional
0 - 0
Flamengo
2025 Serie A
Internacional
0 - 0
Flamengo
2025 Serie A
Flamengo
1 - 1
Internacional
2024 Serie A
Flamengo
3 - 2
Internacional
2024 Serie A
Internacional
1 - 1
Flamengo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Flamengo
Empate
Internacional

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Istanbul Basaksehir
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Viking
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Istanbul Basaksehir Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Drita
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
FCSB
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

FCSB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Spartak Trnava
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Universitatea Craiova Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Kocaelispor
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Samsunspor
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E

Kocaelispor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Zulte Waregem
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Club Brugge KV
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sabah FA
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Levski Sofia
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Levski Sofia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Novorizontino
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
-
Coritiba
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Novorizontino Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tottenham
  • D
  • E
  • V
  • E
  • V
-
Burnley
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Tottenham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites