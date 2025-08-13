Flamengo x Internacional: Superbet lança especiais para a Libertadores
Flamengo e Internacional abrem nesta quarta-feira o confronto que definirá quem avança às quartas de final da Libertadores. O jogo de ida das oitavas acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. E a Superbet está aquecendo o clima, com uma série de apostas especiais que prometem agitar os torcedores.
A plataforma divulgou uma lista de opções criativas, indo além das tradicionais apostas em placar ou vencedor, no Flamengo x Internacional da Libertadores.
Entre as apostas em destaque, uma chama a atenção para a dupla de ataque Pedro Guilherme e Samuel Lino, com uma cotação de 2.00 para que eles tenham mais de 3 chutes a gol combinados durante a partida.
Outra aposta dos especiais da Superbet para o Flamengo x Internacional foca em Samuel Lino especificamente, com cotação de 1.77 para que ele sofra duas faltas.
A Superbet também está oferecendo apostas relacionadas a eventos mais raros do jogo Flamengo x Internacional.
É possível apostar em:
- > um gol de chute de fora da área, com uma odd de 2.40
- > uma decisão polêmica: o árbitro ir ao VAR e, após a checagem, marcar um pênalti, com uma alta cotação de 3.50.
- > Para os amantes das estatísticas e dos goleiros, uma aposta interessante é a de que cada goleiro fará uma defesa em cada tempo do jogo, com odd de 1.90.
Essas apostas especiais, chamadas de "Especiais" pela Superbet, mostram a tendência do mercado de apostas em criar novas formas de engajamento para os torcedores, permitindo que eles apostem em detalhes específicos e menos convencionais da partida Flamengo x Internacional.
A plataforma também reforça a importância do jogo responsável com um aviso na parte inferior da tela, informando que a participação é proibida para menores de 18 anos.
A esse propósito, você deve ler as regras do Jogo Responsável.
Flamengo x Internacional: Entendendo as Apostas Especiais da Libertadores
As apostas especiais, como as que a Superbet está oferecendo para a Copa Libertadores para o jogo Flamengo x Internacional, são uma categoria de aposta que vai além do resultado final do jogo (vitória, empate ou derrota). Elas se concentram em eventos específicos que podem ou não acontecer durante a partida.
Para entender melhor as regras, vamos pegar os exemplos:
- 1. Pedro Guilherme e Samuel Lino terão mais de 3 chutes a gol combinados (cotação 2.00):
Para você ganhar essa aposta, a soma dos chutes a gol de Pedro e Samuel Lino precisa ser igual ou superior a 4. Um chute a gol é qualquer chute que, se não fosse defendido pelo goleiro ou bloqueado por um jogador de linha, entraria no gol. O valor da cotação (2.00) significa que, se você apostar R$10, receberá R$20 se a aposta for vitoriosa.
- 2. Samuel Lino para receber 2 faltas (cotação 1.77)
Essa aposta é vitoriosa se Samuel Lino sofrer exatamente duas faltas durante o Flamengo x Internacional. Se ele sofrer uma, três ou mais, você perde a aposta.
- 3. Um gol marcado de chute de fora da área (cotação 2.40)
O gol precisa ser feito com o jogador chutando a bola de fora da grande área. Gols de pênalti ou de dentro da área não contam. A cotação de 2.40 significa que, para cada R$10 apostados, você ganha R$24 em caso de acerto.
- 4. Árbitro irá ao VAR e marcará pênalti depois disso (cotação 3.50)
Essa é uma aposta combinada. O árbitro precisa ir ao monitor do VAR para revisar uma jogada do Flamengo x Internacional e, como resultado dessa revisão, tomar a decisão de marcar um pênalti. Se ele for ao VAR e não marcar o pênalti, ou se marcar um pênalti sem ir ao VAR, a aposta não é vencedora.
- 5. Cada goleiro faz uma defesa em cada tempo (cotação 1.90)
Para ganhar essa aposta, o goleiro do time A precisa fazer pelo menos uma defesa no primeiro tempo e pelo menos uma defesa no segundo tempo. O mesmo vale para o goleiro do time B. Se um dos goleiros não fizer defesa em um dos tempos, a aposta é perdida.
É importante lembrar que as odds (os números ao lado das apostas) indicam o quanto você pode ganhar se acertar. Quanto maior a odd, menor a probabilidade de o evento acontecer, mas maior o retorno financeiro. Saiba mais sobre o que são as odds em apostas esportivas.
Essas apostas tornam a experiência de assistir ao jogo mais interativa, pois você passa a prestar atenção em detalhes que talvez ignorasse antes.