Flamengo x Grêmio: Palpite, Odds +5, +6 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)
Confira palpite para Flamengo e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.
O Flamengo é o líder da competição, enquanto o Grêmio é o 14º, o que promete um confronto de extremos na tabela. O Flamengo tentará consolidar sua liderança e o Grêmio buscará pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.
Palpite para Flamengo x Grêmio
- ⚽ 1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Esportes da Sorte
- ⚽ Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo - Odd de 1.91 na Novibet
- ⚽ Flamengo marca em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.35 na Stake
1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5
O Flamengo tem um dos melhores ataques do campeonato, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e a equipe vem de uma vitória esmagadora de 8x0. O Grêmio, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Flamengo, jogando em casa e com o apoio da torcida, deve buscar o ataque desde o início para abrir uma boa vantagem no placar.
Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo
O Flamengo é a equipe mais dominante do campeonato, com um ataque forte e uma defesa sólida. O Grêmio, por sua vez, tem um desempenho defensivo mais frágil e tem tido dificuldades nos jogos fora de casa. A tendência é que o Flamengo imponha seu ritmo de jogo desde o início, saia na frente do placar no primeiro tempo e mantenha a vantagem até o final.
Flamengo marca em ambos os tempos - Sim
A superioridade ofensiva do Flamengo é um dos principais motivos para este palpite. A equipe tem uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e tem demonstrado capacidade de marcar em ambos os tempos, especialmente em jogos em casa. O Grêmio, com uma defesa que sofre gols, deve ter dificuldades para segurar o ataque do Flamengo durante toda a partida, o que torna provável que o Flamengo marque em ambos os tempos.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Flamengo x Grêmio - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 31/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Flamengo x Grêmio
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.00 na Superbet
- 🎯 Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.18 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 5.5 na Novibet
Palpite Odds Altas Flamengo x Grêmio
- 🚀 Resultado Correto - 3x0 - Odd de 6.40 na Esportes da Sorte
- 🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.75 na Superbet
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet
Quem vai ganhar Flamengo x Grêmio
Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.30. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 5.20 e 5.60. Já uma vitória do Grêmio é considerada a menos provável, com odds acima de 11.00.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Grêmio:
- Vitória Flamengo - Odd de 1.28 na Superbet
- Empate - 5.60 na Superbet
- Vitória Grêmio - 11.50 na Superbet
Histórico entre Flamengo x Grêmio
O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Grêmio mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Flamengo venceu 3 vezes e o Grêmio venceu 2. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Flamengo
- ✅ Flamengo 8x0 Vitória
- ✅ Internacional 0x2 Flamengo
- ✅ Internacional 1x3 Flamengo
- ✅ Flamengo 1x0 Internacional
- ✅ Flamengo 2x1 Mirassol
Últimos 5 jogos do Grêmio
- 🟡 Grêmio 0x0 Ceará
- ❌ Atlético-MG 1x3 Grêmio
- ❌ Grêmio 0x1 Sport
- ❌ Fluminense 1x0 Grêmio
- ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza
Flamengo x Gremio: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Flamengo x Gremio: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Flamengo x Gremio: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
