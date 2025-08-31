Assine UOL
Grêmio
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
Flamengo x Grêmio: Palpite, Odds +5, +6 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Flamengo e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay. 


O Flamengo é o líder da competição, enquanto o Grêmio é o 14º, o que promete um confronto de extremos na tabela. O Flamengo tentará consolidar sua liderança e o Grêmio buscará pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.


Palpite para Flamengo x Grêmio



  • ⚽  1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Esportes da Sorte

  • ⚽  Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo - Odd de 1.91 na Novibet

  • ⚽ Flamengo marca em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.35 na Stake


1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5


O Flamengo tem um dos melhores ataques do campeonato, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e a equipe vem de uma vitória esmagadora de 8x0. O Grêmio, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Flamengo, jogando em casa e com o apoio da torcida, deve buscar o ataque desde o início para abrir uma boa vantagem no placar.


Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo


O Flamengo é a equipe mais dominante do campeonato, com um ataque forte e uma defesa sólida. O Grêmio, por sua vez, tem um desempenho defensivo mais frágil e tem tido dificuldades nos jogos fora de casa. A tendência é que o Flamengo imponha seu ritmo de jogo desde o início, saia na frente do placar no primeiro tempo e mantenha a vantagem até o final.


Flamengo marca em ambos os tempos - Sim


A superioridade ofensiva do Flamengo é um dos principais motivos para este palpite. A equipe tem uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e tem demonstrado capacidade de marcar em ambos os tempos, especialmente em jogos em casa. O Grêmio, com uma defesa que sofre gols, deve ter dificuldades para segurar o ataque do Flamengo durante toda a partida, o que torna provável que o Flamengo marque em ambos os tempos.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Flamengo x Grêmio - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Flamengo x Grêmio



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.00 na Superbet

  • 🎯 Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.18 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 5.5 na Novibet


Palpite Odds Altas Flamengo x Grêmio



  • 🚀 Resultado Correto - 3x0 - Odd de 6.40 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.75 na Superbet

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet


Quem vai ganhar Flamengo x Grêmio


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.30. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 5.20 e 5.60. Já uma vitória do Grêmio é considerada a menos provável, com odds acima de 11.00. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Grêmio:



  • Vitória Flamengo - Odd de 1.28 na Superbet

  • Empate - 5.60 na Superbet

  • Vitória Grêmio - 11.50 na Superbet


Histórico entre Flamengo x Grêmio


O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Grêmio mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Flamengo venceu 3 vezes e o Grêmio venceu 2. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Flamengo



  • ✅ Flamengo 8x0 Vitória

  • ✅ Internacional 0x2 Flamengo

  • ✅ Internacional 1x3 Flamengo

  • ✅ Flamengo 1x0 Internacional

  • ✅ Flamengo 2x1 Mirassol


Últimos 5 jogos do Grêmio



  • 🟡 Grêmio 0x0 Ceará

  • ❌ Atlético-MG 1x3 Grêmio

  • ❌ Grêmio 0x1 Sport

  • ❌ Fluminense 1x0 Grêmio

  • ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza

Flamengo x Gremio: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Gremio
0 - 2
Flamengo
2024 Serie A
Gremio
3 - 2
Flamengo
2024 Serie A
Flamengo
2 - 1
Gremio
2023 Serie A
Gremio
3 - 2
Flamengo
2023 Copa Do Brasil
Flamengo
1 - 0
Gremio

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

