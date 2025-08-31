Flamengo x Grêmio: Palpite, Odds +5, +6 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Flamengo e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.

O Flamengo é o líder da competição, enquanto o Grêmio é o 14º, o que promete um confronto de extremos na tabela. O Flamengo tentará consolidar sua liderança e o Grêmio buscará pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.

Palpite para Flamengo x Grêmio



⚽ 1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo - Odd de 1.91 na Novibet



⚽ Flamengo marca em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.35 na Stake



1º Tempo - Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5

O Flamengo tem um dos melhores ataques do campeonato, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e a equipe vem de uma vitória esmagadora de 8x0. O Grêmio, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Flamengo, jogando em casa e com o apoio da torcida, deve buscar o ataque desde o início para abrir uma boa vantagem no placar.

Intervalo/Final do Jogo - Flamengo/Flamengo

O Flamengo é a equipe mais dominante do campeonato, com um ataque forte e uma defesa sólida. O Grêmio, por sua vez, tem um desempenho defensivo mais frágil e tem tido dificuldades nos jogos fora de casa. A tendência é que o Flamengo imponha seu ritmo de jogo desde o início, saia na frente do placar no primeiro tempo e mantenha a vantagem até o final.

Flamengo marca em ambos os tempos - Sim

A superioridade ofensiva do Flamengo é um dos principais motivos para este palpite. A equipe tem uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e tem demonstrado capacidade de marcar em ambos os tempos, especialmente em jogos em casa. O Grêmio, com uma defesa que sofre gols, deve ter dificuldades para segurar o ataque do Flamengo durante toda a partida, o que torna provável que o Flamengo marque em ambos os tempos.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Flamengo x Grêmio - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Flamengo x Grêmio



🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.00 na Superbet



🎯 Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.18 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 5.5 na Novibet



Palpite Odds Altas Flamengo x Grêmio



🚀 Resultado Correto - 3x0 - Odd de 6.40 na Esportes da Sorte



🚀 Marcar o 1º Gol - De Arrascaeta - Odd de 5.75 na Superbet



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet



Quem vai ganhar Flamengo x Grêmio

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.25 a 1.30. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 5.20 e 5.60. Já uma vitória do Grêmio é considerada a menos provável, com odds acima de 11.00.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Flamengo x Grêmio:



Vitória Flamengo - Odd de 1.28 na Superbet



Empate - 5.60 na Superbet



Vitória Grêmio - 11.50 na Superbet



Histórico entre Flamengo x Grêmio

O histórico de confrontos diretos entre Flamengo e Grêmio mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Flamengo venceu 3 vezes e o Grêmio venceu 2. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Flamengo



✅ Flamengo 8x0 Vitória



✅ Internacional 0x2 Flamengo



✅ Internacional 1x3 Flamengo



✅ Flamengo 1x0 Internacional



✅ Flamengo 2x1 Mirassol



Últimos 5 jogos do Grêmio