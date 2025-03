Flamengo x Fluminense: Palpites, estatísticas e escalações | 16/03/2025

Faixa Total de Gols - 2-3 (Médio risco):

O Fluminense não poderá ficar apenas na defesa se deseja pensar em ser campeão. Por isso, é possível que o jogo tenha mais do que um gol, como na primeira partida. Com uma odd de 1.82 a faixa total de gols de 2 a 3 é uma boa opção, já que não envolve a necessidade dos dois times marcarem.

Para levar cartão - Erick Pulgar (Alto Risco):

Talvez o jogador tenha mais fama do que cartões. Mas é inevitável acompanhar a quantidade de torcedores comentando sobre os cartões do jogador do Flamengo, Erick Pulgar. No ano de 2025, porém, Erick levou apenas 3 cartões, sendo dois deles no Campeonato Carioca. Nas últimas duas partidas o meio-campo do time rubro negro passou em branco, mas na grande final, é possível levar cartão e com isso a odd de 2.17 na Superbet é atrativa.

Por que seguir os palpites do UOL Apostas?

Como toda aposta, a probabilidade de acerto depende de alguns fatores, e a equipe do UOL Apostas teve 46% de acerto em seus palpites no último mês. Buscamos analisar as estatísticas de cada equipe na competição e as principais chances em cada partida. Esperamos ajudar os nossos leitores a se divertir.