Flamengo x Botafogo: palpites, escalações, estatísticas e hora (12/02)

Se acontecer, a KTO tá oferecendo odd de 9.00 para quem gosta de correr riscos.

Palpite 3. Ambas Marcam: Sim

Tanto Flamengo quanto Botafogo tem média superior a 1 gol por partida e isso nos faz acreditar que no jogo desta quarta-feira, os dois times balancem as redes. Assim, se você também vê valor nessa aposta, a F12.Bet está com odd de 1.96 para o mercado de ambas marcam.

Onde assistir Flamengo x Botafogo? – 12/02/2025

Um jogo desse tamanho precisa acontecer em um local apropriado. E nada melhor do que Flamengo x Botafogo jogarem no Maracanã, nesta partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão 2025, que terá transmissão do Premiere e do Canal GOAT.