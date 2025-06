Flamengo x Bayern: Quem vai ganhar? - Mundial de Clubes FIFA - 29/06

Na defesa, o Flamengo exibe boas estatísticas de pressão — com 586 ações defensivas — mas deixa um alerta: o goleiro Agustín Rossi já evitou 23 gols, número alto para apenas três jogos, o que indica vulnerabilidade em momentos críticos.

Caminho da vitória: Para sair vencedor contra um adversário como o Bayern, o Flamengo precisa transformar posse em efetividade, aproveitar seu alto aproveitamento em cruzamentos (35%) e minimizar os espaços concedidos às transições. Neutralizar a criatividade de jogadores como Kimmich e impedir o Bayern de acelerar o jogo são fundamentais. Manter o controle do ritmo será sua arma mais poderosa.

Como deve ser o jogo do Bayern?

Se o Flamengo encanta com sua cadência, o Bayern impõe com velocidade e eficiência. Em apenas três partidas, o time alemão já marcou 12 gols, o dobro do Flamengo, e conseguiu 27 finalizações no alvo, com 48% de precisão, um índice que demonstra a qualidade do seu ataque.

🎯 Dica de Aposta: Bayern com 5+ chutes no alvo: Odd 1.40 na Novibet