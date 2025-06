Flamengo x Bayern de Munique: Três palpites para apostar no placar exato

Palpite 1: Empate em 2x2 (odd: 13.00 na Bet365)

O primeiro placar sugerido é um empate em 2x2. A justificativa para esta aposta é o equilíbrio ofensivo demonstrado por ambas as equipes no torneio. O Flamengo tem exibido grande capacidade ofensiva no Mundial, com resultados expressivos como a vitória por 3x1 diante do Chelsea e o empate em 1x1 com o LAFC. A equipe brasileira, comandada pelo técnico Filipe Luís, conta com jogadores rápidos e criativos como Bruno Henrique e Wallace Yan, ideais para contra-ataques eficazes.

Por outro lado, o Bayern chega às oitavas após ficar em segundo de seu grupo. A equipe bávara marcou 12 gols nos dois primeiros jogos (10x0 contra Auckland City e 2x1 contra o Boca Juniors), mas perdeu para o Benfica por 1x0 e entrou na rota do Flamengo. A superioridade técnica do Bayern é evidente, porém, com um elenco em fim de temporada e sem a mesma vontade de vencer que o Rubro-Negro. A combinação de qualidade ofensiva das equipes e as características de um jogo eliminatório torna este placar bastante plausível.

Palpite 2: Vitória do Bayern por 3x1 (odd: 13.00 na Bet365)

O segundo placar sugerido é uma vitória por 3x1 a favor do Bayern de Munique. Esse placar é embasado no poder ofensivo que os alemães demonstraram até aqui no Mundial. O Bayern conta com nomes como Harry Kane, Jamal Musiala e Olise em excelente forma, garantindo uma média alta de gols por jogo.