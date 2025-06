Flamengo x Bayern - Estatísticas para o jogo das oitavas de final

No texto abaixo, usamos dados oficiais da FIFA para analisar o desempenho de Flamengo e Bayern de Munique no Mundial de Clubes 2025. As estatísticas revelam aspectos táticos e comportamentais das equipes, úteis para identificar cenários e mercados de aposta. Assim, você consegue embasar os seus palpites em Flamengo x Bayern com mais propriedade.

Estatísticas do Flamengo

O Flamengo disputou três partidas na fase de grupos, com um empate e duas vitórias. A equipe marcou gols em todas as partidas e mostrou eficiência ofensiva consistente. Os dados oficiais também indicam uma média superior a 1,5 finalização em alvo por jogo, além de uma taxa de posse de bola que girou em torno de 55%.