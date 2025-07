Flamengo x Atlético-MG: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série A 2025 (27/07)

Neste domingo, 27/07, Flamengo e Atlético‑MG se enfrentam em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, com transmissão pelo SporTV e Premiere.

O Flamengo busca consolidar a vice‑liderança com 33 pontos, enquanto o Atlético‑MG, em zona intermediária, soma 20 pontos.

Confira nosso palpite de hoje, onde assistir e as prováveis escalações.

Flamengo x Atlético-MG Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Flamengo x Atlético-MG, sugerimos estes três mercados com base em análise estatística da temporada 2025.



Palpite 1. Total de gols Mais de 2,5 - odd 1.90 na Bet365

Total de gols Mais de 2,5

Palpite 2. Ambas equipas marcam - odd 1.80 na Superbet

Ambas equipas marcam

Palpite 3. Resultado final: Flamengo vence - odd 1.70 na F12.Bet



Os dois clubes têm momentos distintos no Brasileirão, e isso impacta diretamente nas oportunidades de aposta.

Palpite 1. Total de gols Mais de 2,5 - odd 1.90

O Flamengo ostenta média de 2,33 gols por jogo, enquanto o Atlético-MG tem média de 2,21. O time da casa participa de muitos jogos com gols, seja em casa (66% acima de 2,5 gols) ou fora (33%).

Com média recente de gols marcados e sofridos, parece provável que esta partida tenha mais de 2,5 gols.

Palpite 2. Ambas equipas marcam - odd 1.80

O ataque do Flamengo costuma abrir o placar cedo em casa (6 em 8 jogos) e permanece raramente sem balançar as redes (somente 10% sem marcar). Já o Atlético-MG fez gols em 80% das partidas, mesmo fora de casa, e sofreu gols em 40%.

A tendência de ambos marcar é clara, especialmente em jogos equilibrados.

Palpite 3. Flamengo vence - odd 1.70

O retrospecto recente de confrontos favorece o Flamengo: 7 vitórias, 1 empate e 2 derrot nos últimos 10 duelos. Além disso, o time da casa tem 100% de aproveitamento quando abre o placar em casa.

A combinação de histórico positivo, momento na tabela e qualidade ofensiva indica vitória rubro‑negra.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Flamengo x Atlético-MG - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Retrospecto recente entre Flamengo e Atlético-MG:



13/11/2024 - Flamengo 0-0 Atlético-MG (Brasileirão 2024)



10/11/2024 - Atlético-MG 0-1 Flamengo (Brasileirão 2024)



03/11/2024 - Flamengo 3-1 Atlético-MG (Brasileirão 2024)



03/07/2024 - Atlético-MG 2-4 Flamengo (Brasileirão 2024)



29/11/2023 - Flamengo 0-3 Atlético-MG (Brasileirão 2023)



Últimas Notícias do Flamengo

O Flamengo vive boa fase no Brasileirão, ocupando o 2º lugar com 33 pontos, atrás somente do líder. O time vem de vitória fora de casa sobre o RB Bragantino (2-1), além de vencer o Fluminense em clássico recente.

Flamengo - Últimos 5 jogos



✅ RB Bragantino 1-2 Flamengo



✅ Flamengo 1-0 Fluminense



❌ Santos 1-0 Flamengo



✅ Flamengo 2-0 São Paulo



❌ Flamengo 2-4 Bayern Munique



Últimas Notícias do Atlético-MG

O Atlético-MG flutua entre a 8ª e a 10ª posição, com 20 pontos e precisa reagir para não se distanciar do G-6. O time estreou na Sul-Americana, mas vem de derrota para o Palmeiras por 3-2, em partida fora. Adotou padrão defensivo mais fechado nas últimas rodadas.

Atlético-MG - Últimos 6 jogos



❌ Palmeiras 0-1 Bucaramanga



❌ Palmeiras 3-2 Atlético-MG



✅ Bucaramanga 0-1 Atlético-MG



❌ Bahia 2-1 Atlético-MG



✅ Atlético-MG 2-0 Internacional



✅ Ceará 0-1 Atlético-MG



Flamengo x Atlético-MG: quem ganha? - Melhores odds

O Flamengo tem cerca de 58,8% de chance de vitória. Acreditamos que a equipe da casa use seu momento superior para conquistar os três pontos.



Flamengo vence - odd 1.70



Empate - odd 3.75



Atlético-MG vence - odd 4.50



Flamengo x Atlético-MG: Palpite de Odds altas para o jogo

Se você busca uma aposta com odd acima de 4, monte essa múltipla:





Ambas marcam + Flamengo vence - Odd 4.20 na Superbet





Combina um resultado provável e gols dos dois lados, gerando bom retorno sem agressividade.

Flamengo x Atlético-MG: Estatísticas

Algumas estatísticas relevantes do Brasileirão 2025:



Flamengo marcou média de 1,93 gols por jogo



Flamengo sofreu somente 0,40 gols por jogo



Atlético-MG marcou média de 1,14 gols por jogo



Atlético-MG sofreu média de 1,07 gols por jogo



Flamengo abriu o placar em 75% dos jogos em casa



Flamengo x Atlético-MG - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir ao jogo na SporTV e Premiere, a partir das 20h30 do domingo, diretamente do Maracanã.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão Série A



📅 Data: 27/07/25



⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro



📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere



Flamengo x Atlético-MG: Escalações

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Wallace Yan) e Bruno Henrique.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio; Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.