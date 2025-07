Melhores Odds Flamengo x Atlético-MG: Palpites Hoje, Copa do Brasil 2025 (31/07)

Ambos os times chegam com aspirações de título, mas o desempenho recente e o fator casa podem ditar o ritmo da partida. Enquanto o Flamengo busca consolidar sua força no Maracanã, o Atlético-MG viaja para o Rio de Janeiro com a missão de surpreender e levar uma vantagem para o jogo de volta.

As odds apontam favoritismo claro do Flamengo, com cotação de 1.57 para a vitória, enquanto o empate está em 3.90 e uma vitória do Galo chega a 6.00. Veja as melhores odds para apostar hoje!

🔥 Palpite Copa do Brasil: Melhores Odds Flamengo x Atlético-MG

Se procura por apostas de valor para o duelo entre Flamengo x Atlético-MG, aqui estão as melhores opções para você considerar ao apostar no jogo para a Copa do Brasil 2025:

🎯 Flamengo Vence: odd 1.57

🎯 Menos de 2.5 gols na partida: odd 1.69

🎯 Flamengo marca o 1.º gol: odd 1.46

🎯 Empate no 1º tempo: odd 2.20

🎯 Atlético-MG menos de 0.5 gols: odd 1.88

🔥Vitória do Flamengo: odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte

O Flamengo é o grande favorito e as odds refletem isso. Se você busca uma aposta com alta probabilidade de acerto, esta é a escolha mais sólida. As estatísticas também apoiam, já que o Atlético-MG perdeu 4 das últimas 5 partidas contra o Flamengo.