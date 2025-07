FK Zalgiris x Linfield: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência - 24/07

FK Zalgiris x Linfield: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O FK Zalgiris chega a este confronto após uma vitória por 2 a 0 sobre o Dziugas Telsiai, em partida válida pela Liga Lituana de 2025. Já o Linfield empatou 1 a 1 com o Shelbourne, pela qualificação da Liga dos Campeões 2025/26 e acabou eliminado.

Importa esclarecer ainda que, no último encontro entre as duas equipes, o FK Zalgiris levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

FK Zalgiris x Linfield - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Resultado Final: Vitória do Zalgiris - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.00 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 2.05 na Novibet





Resultado Final - odd pagando 1.85

O mando de campo pesa na fase preliminar da Liga Conferência. O Zalgiris costuma se impor quando joga em casa e enfrenta um Linfield que historicamente apresenta dificuldades fora da Irlanda do Norte.

Além disso, em jogos eliminatórios como esse, o fator torcida e gramado conhecido fazem diferença. O favoritismo do Zalgiris é razoável e tem valor na odd.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 2.00

A expectativa é de um jogo movimentado que deve abrir espaço para ataques dos dois lados.

Se o Zalgiris marcar primeiro, a tendência é de um jogo com ainda mais espaços. A linha de mais de 2.5 gols ganha força.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 2.05

Outro caminho viável é apostar que ambos os times vão marcar. O Linfield não pode se dar ao luxo de ficar na defesa e deve se lançar ao ataque.

Por outro lado, o Zalgiris deve explorar os contra-ataques com velocidade. Mesmo com as limitações ofensivas do Linfield, a pressão do cenário decisivo pode favorecer pelo menos um gol de cada lado.

FK Zalgiris x Linfield: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber de FK Zalgiris x Linfield:



⚽️ Confronto: FK Zalgiris x Linfield - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: LFF Stadium, Lituânia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



FK Zalgiris x Linfield: Escalações

Provável escalação do FK Zalgiris: Carlos Olses; Bruno Tavares, Martynas Setkus, Vasilije Radenovic, Luka Dumancic, Ebenezer Ofori; Giedrius Matulevicius, Ovidijus Verbickas, Kassim Hadji; Yury Kendysh, Liviu Antal.

Provável escalação do Linfield: Chris Johns; Ben Hall, Ethan McGee, Euan East, Matty Orr, Joshua Archer; Jamie Mulgrew, Chris Shields, Kirk Millar; Matthew Fitzpatrick, Callumn Morrison.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.