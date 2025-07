FK Sarajevo x Craiova: Palpite e Onde Assistir - Liga Conferência - 24/07

FK Sarajevo e Craiova começam a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Asim Ferhatović Hase Olympic Stadium, na Bósnia e Herzegovina.

Confira nosso palpite para FK Sarajevo x Craiova, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: FK Sarajevo x Craiovapela Liga Conferência



📅 Data: 24 de julho de 2025



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Asim Ferhatović Hase Olympic Stadium, na Bósnia e Herzegovina.



Palpite FK Sarajevo x Craiova - Liga Conferência



Palpite 1: Chance Dupla - X2 - Odd de 1.33 na Novibet



Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 8.5 - Odd de 1.53 na Superbet



Palpite 3: 1º Tempo - Resultado Exato - 0x0 - Odd de 2.39 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Chance Dupla - X2

Este palpite é baseado na solidez da equipe visitante, que vem demonstrando consistência fora de casa, seja segurando empates ou conquistando vitórias. Com um adversário que não vive bom momento, o cenário favorece o time visitante ao menos para não sair derrotado, e a odd de 1.33 oferece segurança dentro de uma aposta conservadora.

Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 8.5

Ambas as equipes costumam criar bastante pelas laterais e apostar em cruzamentos, o que naturalmente gera muitas oportunidades de escanteios. Além disso, jogos equilibrados e com muitas finalizações forçadas tendem a aumentar a contagem de cantos, tornando essa linha de 8.5 bastante viável.

Palpite 3: 1º Tempo - Resultado Exato - 0x0

As duas equipes têm início de jogo mais cauteloso, com dificuldade para criar chances claras logo nos primeiros 45 minutos. A expectativa é de um primeiro tempo estudado, com pouca ação ofensiva e defesas bem postadas, o que faz do 0x0 uma possibilidade plausível e com excelente retorno pela odd oferecida.

FK Sarajevo x Craiova: Onde Assistir

A Liga Conferência tem transmissão ao vivo com vídeo na Novibet. É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.