FK Kukesi x Apolonia Fier: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 1st Division - 23/08

FK Kukesi x Apolonia Fier: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: FK Kukesi x Apolonia Fier pela 1st Division



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Kukës Arena



FK Kukesi x Apolonia Fier Palpite - 1st Division



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: FK Kukesi -0.5



FK Kukesi x Apolonia Fier: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.