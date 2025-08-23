- V
FK Kukesi x Apolonia Fier: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 1st Division - 23/08
FK Kukesi x Apolonia Fier: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: FK Kukesi x Apolonia Fier pela 1st Division
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Kukës Arena
FK Kukesi x Apolonia Fier Palpite - 1st Division
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: FK Kukesi -0.5
FK Kukesi x Apolonia Fier: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
FK Kukesi x Apolonia Fier: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FK Kukesi x Apolonia Fier: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FK Kukesi x Apolonia Fier: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são apenas uma maneira de se divertir acompanhando seu esporte favorito. Não aposte pensando em ganhar dinheiro, pois as probabilidades estão contra você. Jogue com responsabilidade, com recursos que não vão fazer falta.
