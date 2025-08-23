Assine UOL
FK Kukesi
1st Division - Albania
Kukës Arena
Apolonia Fier
FK Kukesi x Apolonia Fier: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 1st Division - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

FK Kukesi x Apolonia Fier: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: FK Kukesi x Apolonia Fier pela 1st Division

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Kukës Arena


FK Kukesi x Apolonia Fier Palpite - 1st Division



  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: FK Kukesi -0.5


FK Kukesi x Apolonia Fier: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

FK Kukesi x Apolonia Fier: Palpite do Dia

FK Kukesi Vence
2.82
FK Kukesi x Apolonia Fier: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FK Kukesi x Apolonia Fier: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 1st Division
FK Kukesi
1 - 2
Apolonia Fier
2024 1st Division
Apolonia Fier
2 - 3
FK Kukesi
2024 1st Division
FK Kukesi
1 - 2
Apolonia Fier
2022 Cup
FK Kukesi
5 - 0
Apolonia Fier
2022 Cup
Apolonia Fier
0 - 0
FK Kukesi

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FK Kukesi
Empate
Apolonia Fier

Jogo Responsável


Apostas esportivas são apenas uma maneira de se divertir acompanhando seu esporte favorito. Não aposte pensando em ganhar dinheiro, pois as probabilidades estão contra você. Jogue com responsabilidade, com recursos que não vão fazer falta.

