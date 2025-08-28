Fiorentina x Polessya: Palpite, Odds +5, +10 e Onde Assistir Liga Conferência (28/08)

Confira os palpites para Fiorentina x Polessya, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Fiorentina e Polessya se enfrentam pela segunda partida dos playoffs da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, às 15h (horário de Brasília) no Estádio Città del Tricolore. No primeiro jogo, vitória de 3x0 da Fiorentina. Fiorentina x Polessya terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet e Superbet.

Palpites de Fiorentina x Polessya: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Fiorentina e Polessya para trazer as melhores dicas de apostas. Com a vantagem de 3x0, a Fiorentina é a grande favorita para a classificação. O jogo deve ser aberto, com o Polessya buscando o ataque para reverter o placar adverso.



⚽ Resultado Final: Fiorentina - Odd de 1.21 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Acima - Odd de 1.97 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.73 na Stake



Palpites Alternativos Fiorentina x Polessya



⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 2.5 - odd de 1.61 na Novibet



⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake



⚽ Total de chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.73 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Fiorentina x Polessya. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo da Fiorentina e a necessidade de gols do Polessya, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Médias Fiorentina x Polessya



⚽ Faixa de Escanteios 9-11 - Odd de 2.92 na Superbet



⚽ Primeiro a marcar - Edin Dzeko - Odd de 3.75 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de a Fiorentina vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Fiorentina x Polessya



⚽ 1º Tempo - Penalti convertido - Mais de 0.5 - Odd de 5.50 na Novibet



⚽ Placar Exato: 4x0 para a Fiorentina - Odd de 10.09 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time italiano com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Polessya.

Informações do Jogo: Fiorentina x Polessya: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Fiorentina x Polessya - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/08/2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Città del Tricolore, Reggio Emilia (Itália)

Transmissão: Novibet e Superbet



Como assistir Fiorentina x Polessya

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Fiorentina e Polessya Chegam Para o Confronto

A Fiorentina chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com uma vantagem de 3 a 0. A equipe italiana tem um ataque muito forte, com uma média de 3.0 gols marcados e 3.0 chutes no gol por jogo. A defesa, por sua vez, não sofreu gols na competição, o que aponta para uma grande solidez. A Fiorentina buscará fazer valer o mando de campo para confirmar a sua classificação.

O Polessya, por sua vez, tem o desafio de reverter um placar de 3 a 0 fora de casa. A equipe tem um ataque com uma média de 1.8 gols marcados e 6.7 chutes no gol, o que indica um volume ofensivo considerável. A defesa, com 1.6 gols sofridos em média, é mais vulnerável. O Polessya precisará de uma atuação muito forte e eficiente para buscar os gols necessários para a classificação.