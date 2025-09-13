Assine UOL
Fiorentina
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Serie A - Italy
Stadio Artemio Franchi
Napoli
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
3.25
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.99
x
3.21
2
2.09
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.95
x
3.1
2
2.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.05
2
2.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 10:31

Fiorentina x Nápoles Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Fiorentina x Nápoles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A partida entre Fiorentina e Napoli acontece no sábado, 13 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Fiorentina x Napoli passa ao vivo no Brasil via Disney+.


Será o encontro entre uma Fiorentina que busca sua primeira vitória e um Nápoles embalado, tentando manter a campanha perfeita.


Fiorentina x Nápoles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Nápoles: 2.28

  • 🎯 Empate: 3.14

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.99


Fiorentina x Nápoles Palpites Alternativos



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.30

  • 🎯 Nápoles total de gols: Mais de 1.5: 2.46

  • 🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41


⚖️ Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Médias



  • 🎯 Vitória da Fiorentina: 3.42

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 4.15

  • 🎯 Handicap Asiático - Nápoles (-0.25): 1.87


🚀 Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.50

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 15.51

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Fiorentina: 7.21


Fiorentina x Nápoles: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Fiorentina x Nápoles - Campeonato Italiano

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Artemio Franchi, Florença

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Fiorentina x Nápoles: Escalações prováveis


Fiorentina: David de Gea; Dodô, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Luca Ranieri; Robin Gosens, Simon Sohm, Rolando Mandragora, Moise Kean; Roberto Piccoli, Albert Gudmundsson.


Nápoles: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Leo Spinazzola; Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Zambo Anguissa; Matteo Politano, Lorenzo Lucca.


Como Fiorentina e Nápoles Chegam Para o Confronto


O duelo entre Fiorentina e Nápoles coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada bem diferentes.


A Fiorentina ocupa a 12ª posição, com apenas 2 pontos em 2 jogos, depois de dois empates, marcando apenas 1 gol e sofrendo 1.


Já o Nápoles mostra força logo nas primeiras rodadas: é o vice-líder, com 6 pontos em 2 partidas, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhuma bola na rede contra.


Os números ofensivos reforçam o favoritismo napolitano. A Fiorentina tem média de 0,5 gol por jogo, 1,27 gols esperados, além de 10 finalizações e 2,5 escanteios por partida.


O Nápoles, por sua vez, apresenta 1,5 gol por jogo, 1,77 gols esperados, média de 16,5 finalizações e impressionantes 7,5 escanteios a cada rodada.

Ver mais Ver menos

Fiorentina x Napoli: Palpite do Dia

Napoli Vence
Superbet logo
2.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Eyüpspor - Galatasaray
2
1.36
SC Braga - GIL Vicente
1
1.5
Vasco DA Gama - Ceara
1
1.95
Múltipla
3.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.56
Apostar agora

Fiorentina x Napoli: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fiorentina x Napoli: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Serie A
Napoli
2 - 1
Fiorentina
2024 Serie A
Fiorentina
0 - 3
Napoli
2023 Serie A
Fiorentina
2 - 2
Napoli
2023 Super Cup
Napoli
3 - 0
Fiorentina
2023 Serie A
Napoli
1 - 3
Fiorentina

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fiorentina
Empate
Napoli

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Manchester City
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Manchester United
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Manchester City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Moreirense
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rio Ave
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E

Moreirense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte