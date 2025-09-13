Fiorentina x Nápoles Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09

Fiorentina x Nápoles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A partida entre Fiorentina e Napoli acontece no sábado, 13 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Fiorentina x Napoli passa ao vivo no Brasil via Disney+.

Será o encontro entre uma Fiorentina que busca sua primeira vitória e um Nápoles embalado, tentando manter a campanha perfeita.

Fiorentina x Nápoles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Nápoles: 2.28

2.28

🎯 Empate: 3.14

3.14

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.99



Fiorentina x Nápoles Palpites Alternativos



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.30

2.30

🎯 Nápoles total de gols: Mais de 1.5: 2.46

2.46

🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41



⚖️ Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Médias



🎯 Vitória da Fiorentina: 3.42

3.42

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 4.15

4.15

🎯 Handicap Asiático - Nápoles (-0.25): 1.87



🚀 Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Altas



🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.50

6.50

🎯 Resultado Exato: 2-2: 15.51

15.51

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Fiorentina: 7.21



Fiorentina x Nápoles: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Fiorentina x Nápoles - Campeonato Italiano



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Artemio Franchi, Florença



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Fiorentina x Nápoles: Escalações prováveis

Fiorentina: David de Gea; Dodô, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Luca Ranieri; Robin Gosens, Simon Sohm, Rolando Mandragora, Moise Kean; Roberto Piccoli, Albert Gudmundsson.

Nápoles: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Leo Spinazzola; Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Zambo Anguissa; Matteo Politano, Lorenzo Lucca.

Como Fiorentina e Nápoles Chegam Para o Confronto

O duelo entre Fiorentina e Nápoles coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada bem diferentes.

A Fiorentina ocupa a 12ª posição, com apenas 2 pontos em 2 jogos, depois de dois empates, marcando apenas 1 gol e sofrendo 1.

Já o Nápoles mostra força logo nas primeiras rodadas: é o vice-líder, com 6 pontos em 2 partidas, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhuma bola na rede contra.

Os números ofensivos reforçam o favoritismo napolitano. A Fiorentina tem média de 0,5 gol por jogo, 1,27 gols esperados, além de 10 finalizações e 2,5 escanteios por partida.

O Nápoles, por sua vez, apresenta 1,5 gol por jogo, 1,77 gols esperados, média de 16,5 finalizações e impressionantes 7,5 escanteios a cada rodada.