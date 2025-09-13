- E
Fiorentina x Nápoles Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09
Fiorentina x Nápoles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A partida entre Fiorentina e Napoli acontece no sábado, 13 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Fiorentina x Napoli passa ao vivo no Brasil via Disney+.
Será o encontro entre uma Fiorentina que busca sua primeira vitória e um Nápoles embalado, tentando manter a campanha perfeita.
Fiorentina x Nápoles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Nápoles: 2.28
- 🎯 Empate: 3.14
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.99
Fiorentina x Nápoles Palpites Alternativos
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.30
- 🎯 Nápoles total de gols: Mais de 1.5: 2.46
- 🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41
⚖️ Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Médias
- 🎯 Vitória da Fiorentina: 3.42
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 4.15
- 🎯 Handicap Asiático - Nápoles (-0.25): 1.87
🚀 Fiorentina x Nápoles Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.50
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 15.51
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Fiorentina: 7.21
Fiorentina x Nápoles: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Fiorentina x Nápoles - Campeonato Italiano
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Artemio Franchi, Florença
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Fiorentina x Nápoles: Escalações prováveis
Fiorentina: David de Gea; Dodô, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Luca Ranieri; Robin Gosens, Simon Sohm, Rolando Mandragora, Moise Kean; Roberto Piccoli, Albert Gudmundsson.
Nápoles: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Leo Spinazzola; Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Zambo Anguissa; Matteo Politano, Lorenzo Lucca.
Como Fiorentina e Nápoles Chegam Para o Confronto
O duelo entre Fiorentina e Nápoles coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada bem diferentes.
A Fiorentina ocupa a 12ª posição, com apenas 2 pontos em 2 jogos, depois de dois empates, marcando apenas 1 gol e sofrendo 1.
Já o Nápoles mostra força logo nas primeiras rodadas: é o vice-líder, com 6 pontos em 2 partidas, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhuma bola na rede contra.
Os números ofensivos reforçam o favoritismo napolitano. A Fiorentina tem média de 0,5 gol por jogo, 1,27 gols esperados, além de 10 finalizações e 2,5 escanteios por partida.
O Nápoles, por sua vez, apresenta 1,5 gol por jogo, 1,77 gols esperados, média de 16,5 finalizações e impressionantes 7,5 escanteios a cada rodada.
Fiorentina x Napoli: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fiorentina x Napoli: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fiorentina x Napoli: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
