Fiorentina x Atalanta Palpite: Prognóstico e Onde Assistir - 30/03

Fiorentina x Atalanta, o palpite para um duelo de equipes de topo da Serie A, um dos jogos grandes da rodada.

Com a Atalanta instalada no 3º lugar (58 pontos) e a Fiorentina no 8º posto (48 pontos), este duelo no Stadio Artemio Franchi promete ser um dos mais equilibrados da rodada.

A Atalanta chega com vantagem no histórico recente, incluindo uma vitória por 3-2 no primeiro turno, mas enfrenta desafios com a ausência do artilheiro Gianluca Scamacca, lesionado.