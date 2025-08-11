Assine UOL
Figueirense
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Orlando Scarpelli
Maringá
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
Figueirense x Maringá: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, Série C, 11/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Figueirense x Maringá: veja palpites com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 16ª rodada da Série C.


O duelo desta segunda-feira (11/08) terá lugar no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 19h30 (horário de Brasília). A partida deve mexer com a parte debaixo da tabela da Série C e pode alterar a composição do Z4 do torneio.


Figueirense x Maringá Palpite: 3 melhores opções



  🔥 Palpite: Menos de 3,5 gols - odd 1.25

  🔥 Palpite: Dupla Chance: Figueirense ou Empate - odd 1.25

  🔥 Palpite: Figueirense: mais de 0,5 gol - odd 1.24


A sequência forte de Menos de 2.5 gols de ambos os times sustenta um jogo mais amarrado, com menos espaços e placar controlado. Por isso, vale o palpite em menos de 3.5 gols. Além disso, sugerimos o palpite de Dupla Chance a favor do mandante. Em cenário de necessidade, o empate protege e o mando pesa. A linha conversa com o momento dos dois.


Figueirense x Maringá: quem ganha? — melhores odds



  🎯 Figueirense vence: 42% de probabilidades

  🎯 Empate: 28% de probabilidades

  🎯 Maringá vence: 30% de probabilidades


Pelas odds das casas de apostas, o Figueirense é o favorito a vencer o jogo. Esse favoritismo é significativo, mas não se pode descartar as chances de empate e do Maringá surpreender. Por isso, o palpite de Dupla Chance é interessante.


⚖️ Figueirense x Maringá: Palpites de Odds Médias



  🔥 Palpite: Figueirense e "Não" (1X2 + BTTS Não) — odd de 3.21

  🔥 Palpite: Empate — odd de 3.37

  🔥 Palpite: Gols Exatos no jogo: 2 — odd de 3.35


🚀 Figueirense x Maringá: Palpites de Odds Altas



  🔥 Palpite: Placar exato 1:0 — odd de 6.70

  🔥 Palpite: Placar exato 0:0 — odd de 8.89

  🔥 Palpite: Empate e "Não" (Resultado + BTTS Não) — odd de 9.29


Figueirense x Maringá: Onde Assistir e ficha do jogo


Transmissão ao vivo na DAZN e Sportynet. Bola rola às 19h30 desta segunda (11/08) no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.



  Confronto: Figueirense x Maringá — Série C

  Data: 11/08/2025

  Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis

  Onde vai passar: DAZN e Sportynet


Como chegam as equipes


Figueirense com tendência de jogos abaixo de 2.5. Em casa, marca em média um gol por jogo e costuma abrir o placar com frequência, o que reforça a proteção ao mandante.


O Maringá vive jejum prolongado sem vitória. Fora, sofre em média 1,83 gol por partida e tem poucos jogos sem sofrer, cenário que explica nossa preferência por linhas conservadoras.

Ver mais Ver menos

Figueirense x Maringá: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Portsmouth - Reading
1
1.82
Barrow - Preston
2
1.9
Bromley - Ipswich
2
1.39
Múltipla
4.81
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.13
Apostar agora

Figueirense x Maringá: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Figueirense
Empate
Maringá

Jogo Responsável


Aposte com calma e defina limites claros. Se perceber perda de controle, pare e busque ajuda. Veja o guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

