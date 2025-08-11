- E
Figueirense x Maringá: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, Série C, 11/08
Figueirense x Maringá: veja palpites com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 16ª rodada da Série C.
O duelo desta segunda-feira (11/08) terá lugar no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 19h30 (horário de Brasília). A partida deve mexer com a parte debaixo da tabela da Série C e pode alterar a composição do Z4 do torneio.
Figueirense x Maringá Palpite: 3 melhores opções
- 🔥 Palpite: Menos de 3,5 gols - odd 1.25
- 🔥 Palpite: Dupla Chance: Figueirense ou Empate - odd 1.25
- 🔥 Palpite: Figueirense: mais de 0,5 gol - odd 1.24
A sequência forte de Menos de 2.5 gols de ambos os times sustenta um jogo mais amarrado, com menos espaços e placar controlado. Por isso, vale o palpite em menos de 3.5 gols. Além disso, sugerimos o palpite de Dupla Chance a favor do mandante. Em cenário de necessidade, o empate protege e o mando pesa. A linha conversa com o momento dos dois.
Figueirense x Maringá: quem ganha? — melhores odds
- 🎯 Figueirense vence: 42% de probabilidades
- 🎯 Empate: 28% de probabilidades
- 🎯 Maringá vence: 30% de probabilidades
Pelas odds das casas de apostas, o Figueirense é o favorito a vencer o jogo. Esse favoritismo é significativo, mas não se pode descartar as chances de empate e do Maringá surpreender. Por isso, o palpite de Dupla Chance é interessante.
⚖️ Figueirense x Maringá: Palpites de Odds Médias
- 🔥 Palpite: Figueirense e “Não” (1X2 + BTTS Não) — odd de 3.21
- 🔥 Palpite: Empate — odd de 3.37
- 🔥 Palpite: Gols Exatos no jogo: 2 — odd de 3.35
🚀 Figueirense x Maringá: Palpites de Odds Altas
- 🔥 Palpite: Placar exato 1:0 — odd de 6.70
- 🔥 Palpite: Placar exato 0:0 — odd de 8.89
- 🔥 Palpite: Empate e “Não” (Resultado + BTTS Não) — odd de 9.29
Figueirense x Maringá: Onde Assistir e ficha do jogo
Transmissão ao vivo na DAZN e Sportynet. Bola rola às 19h30 desta segunda (11/08) no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.
- Confronto: Figueirense x Maringá — Série C
- Data: 11/08/2025
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis
- Onde vai passar: DAZN e Sportynet
Como chegam as equipes
Figueirense com tendência de jogos abaixo de 2.5. Em casa, marca em média um gol por jogo e costuma abrir o placar com frequência, o que reforça a proteção ao mandante.
O Maringá vive jejum prolongado sem vitória. Fora, sofre em média 1,83 gol por partida e tem poucos jogos sem sofrer, cenário que explica nossa preferência por linhas conservadoras.
Figueirense x Maringá: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Figueirense x Maringá: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com calma e defina limites claros. Se perceber perda de controle, pare e busque ajuda. Veja o guia de Jogo Responsável.
