Figueirense x Floresta: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série C, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Figueirense x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 19h30 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, com transmissão SportyNet+. A partida é um confronto direto na tabela e é crucial para as pretensões dos dois times.


O Figueirense, que está na 15ª posição, está a apenas 3 pontos do G-8 e a 2 da zona de rebaixamento. O time catarinense vem de uma série invicta de três jogos, incluindo a vitória na estreia do novo técnico por 3 a 0. Já o Floresta está na 6ª posição, com 24 pontos, e precisa de uma vitória para se manter na zona de classificação. A partida é crucial para o Figueirense abrir distância do Z-4 e para o Floresta se consolidar no G-8.


Figueirense x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.33

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Figueirense Ou Empate) - odd 1.17

  • 🎯 Palpite: Figueirense - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Figueirense vem em uma sequência de três jogos sem perder e não perde em casa há quatro partidas. O time tem um retrospecto de 70% de jogos com menos de 2.5 gols, e Floresta também tem um retrospecto de 70% de jogos com menos de 2.5 gols. O time da casa também tem um bom retrospecto de 50% de jogos sem sofrer gols, o que torna a aposta na vitória do Figueirense sem sofrer gols uma boa pedida.


Palpites Alternativos Figueirense x Floresta



  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam (Menos De 2.5 E Não) - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Figueirense) - odd 4.53

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 4.38


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O Floresta tem um histórico de placares curtos, com 13 gols pró e 14 contra em 17 jogos, e o Figueirense também tem um histórico de placares curtos. A aposta no placar exato de 1 a 0 é uma boa pedida, já que o Figueirense marcou o primeiro gol em 60% de seus últimos 5 jogos em casa.


💰 Figueirense x Floresta: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Figueirense Ou Empate) - odd 1.17

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.33

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols (Menos de 1.5) - odd 2.08


⚖️ Figueirense x Floresta: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Figueirense - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61

  • • 🟢 Palpite: Gols Exatos (1) - odd 3.29

  • • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Figueirense E Não) - odd 2.56


🚀 Figueirense x Floresta: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Floresta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.30

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 6.76

  • • 🟡 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 7.52


Figueirense x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Figueirense e Floresta será no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília) e é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva do canal SportyNet+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Figueirense x Floresta - Série C

  • 📅 Data: 23/08/25

  • ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Figueirense e Floresta Chegam Para o Confronto


O Figueirense, que está na 15ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos em 17 jogos, vive um momento de recuperação. O time, que vinha de uma sequência de cinco jogos sem vencer e estava na zona de rebaixamento, reagiu em agosto com uma vitória contundente sobre o São Bernardo por 3 a 0 e dois empates. O técnico Pintado foi demitido em 11 de agosto, e Elio Sizenando foi contratado em 13 de agosto. O time tem uma média de 1.1 gols marcados por jogo e 0.7 gols sofridos por jogo. Os artilheiros do time são Felipe Augusto e Marlyson, com quatro gols cada, responsáveis por 40% dos gols do clube na Série C.


Já o Floresta, que está na 6ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 17 jogos, vive um momento de estabilidade. O time, que está um ponto acima do G-8, tem uma média de 0.9 gols marcados por jogo e 0.9 gols sofridos por jogo. A equipe tem um retrospecto de uma vitória, um empate e uma derrota em agosto, mantendo-se na zona de classificação, apesar do revés para o Confiança. A equipe se destaca por sua eficiência nas bolas paradas, que foi decisiva no triunfo sobre o Tombense.

Figueirense x Floresta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Figueirense x Floresta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Serie C
Floresta
0 - 2
Figueirense
2023 Serie C
Floresta
1 - 1
Figueirense
2022 Serie C
Floresta
0 - 0
Figueirense

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é um princípio fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma segura e divertida de lazer. É essencial que os apostadores entendam que esta atividade não deve ser vista como uma fonte de renda, mas sim como uma atividade de risco que envolve a possibilidade de perda. Para apostar com segurança, é crucial estabelecer limites de tempo e dinheiro, e nunca usar recursos essenciais para suas despesas. Em caso de qualquer sinal de jogo problemático, procure ajuda profissional. O seu bem-estar e segurança são sempre a prioridade máxima. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.

