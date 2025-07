Figueirense x Anápolis: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 27/07

Figueirense x Anápolis: Confira os palpites para o jogo deste domingo, dia 27 de julho, às 16h30 (horário de Brasília), válido pela 14ª rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro.

Figueirense x Anápolis Palpite - Série C



Palpite 1: Total de Gols - Figueirense - Menos de 1.5 - Odd de 1.56 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.52 na Stake

Palpite 3: 1º Tempo - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 2.20 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Total de Gols – Figueirense Menos de 1.5

O Figueirense tem apresentado baixo rendimento ofensivo: marcou menos de 1.5 gols em 11 das últimas 15 partidas. Atuando em casa, costuma ser mais conservador, o que reforça a tendência de um ataque pouco produtivo diante do Anápolis.

Palpite 2: Total de Gols – Menos de 2.5

Apesar do Anápolis ter jogos movimentados fora de casa, o Figueirense tem um padrão mais defensivo e empata com frequência (6 empates nos últimos 10 jogos em casa na Série C). Esse equilíbrio costuma resultar em partidas com poucos gols, o que reforça o valor dessa linha.

Palpite 3: 1º Tempo – Total de Gols Menos de 0.5

A expectativa é de um início travado, com duas equipes que estudam bastante o jogo antes de se arriscar. O Figueirense, principalmente, tem característica de começar em ritmo lento, o que abre margem para um primeiro tempo sem gols.

Quem vence Figueirense x Anápolis

Jogando em casa, e em melhor colocação no campeonato, o Figueirense é favorito para vencer o confronto. Confira as odds para a partida:



Vitória do Figueirense - Odd de 1.69 na Superbet



Empate - Odd de 3.30 na Superbet



Vitória do Anápolis - Odd de 5.35 na Superbet



Figueirense x Anápolis: Onde Assistir

A partida terá transmissão do streaming da DAZN.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Figueirense x Anápolis pela Série C



📅 Data: 27 de julho de 2025



🕒 Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli



Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.