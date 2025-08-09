Feyenoord x NAC Breda: Palpite Odds Altas +9, +12, Onde Assistir, Eredivisie, 09/08

Feyenoord x NAC Breda: veja o palpite com odds altas +9 e +12 e onde assistir ao duelo que abre a temporada 2025/26 da Eredivisie neste sábado, 9 de agosto, às 13h45, no Feyenoord Stadium, em Roterdã.

A partida marca o reencontro dos times após o empate sem gols na última edição do campeonato. Aqui você confere nosso palpite para Feyenoord x NAC Breda, além de odds baixas, médias e altas.

Enquanto o Feyenoord vem embalado por uma vitória sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões, o NAC Breda tenta superar uma pré-temporada irregular e chega como grande zebra da rodada. Vamos aos melhores palpites.

Feyenoord x NAC Breda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Feyenoord vence e ambos marcam - odd 2.49

Feyenoord vence e ambos marcam -

🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.98

Mais de 3.5 gols na partida -

🎯 Palpite: Feyenoord para vencer o 1º tempo - odd 1.48



Os dois clubes têm métricas favoráveis para cenários com múltiplos gols. O Feyenoord marcou em 80% dos jogos recentes e tem boa média de gols em confrontos diretos. Já o NAC Breda costuma sofrer cedo, o que favorece a aposta em intervalo/final.

Feyenoord x NAC Breda: Palpites Alternativos



🎯 Palpite: Feyenoord vence sem sofrer gols - odd 1.91

Feyenoord vence sem sofrer gols -

🎯 Palpite: NAC Breda marca em ambos os tempos - odd 8.41

NAC Breda marca em ambos os tempos -

🎯 Palpite: Feyenoord com handicap -2 - odd 1.78



A chance do Feyenoord manter a meta zerada é de 80%. Já o handicap -2 tem histórico recente favorável, considerando os placares dos últimos confrontos (4x0, 7x1 e 6x1, por exemplo).

💰 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.15



🟢 Palpite: Feyenoord para marcar 2+ gols - odd 1.24



🟡 Palpite: Feyenoord vence - odd 1.16



⚖️ Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Feyenoord e ambos marcam - odd 2.49



🟢 Palpite: Placar exato 2x0 - odd 6.09



🟡 Palpite: Intervalo/Final Feyenoord/Feyenoord - odd 1.48



🚀 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 2x1 Feyenoord - odd 9.11



🟢 Palpite: NAC Breda vence com clean sheet - odd 12.49



🟡 Palpite: Gol entre os 10 e 20 minutos - odd 4.08



Feyenoord x NAC Breda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre Feyenoord e NAC Breda abre a Eredivisie e acontece em Roterdã, com expectativa de casa cheia. O jogo será transmitido ao vivo pelo streaming do Disney+ e também estará disponível na plataforma bet365, que exige cadastro com saldo para liberar a transmissão.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Feyenoord x NAC Breda - Eredivisie



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Feyenoord Stadium, Roterdã



📺 Transmissão: Disney+, bet365



Como Feyenoord e NAC Breda Chegam Para o Confronto

O Feyenoord entra pressionado para fazer boa campanha após ver o PSV dominar a Eredivisie nas duas últimas temporadas. O elenco foi mantido e a estreia com vitória sobre o Fenerbahçe na Champions indica bom momento.

Do lado do NAC Breda, a expectativa é mais cautelosa. O time perdeu um amistoso recente para o Norwich por 2x0 e ainda precisa mostrar seu verdadeiro potencial. Historicamente, o clube sofre contra o Feyenoord, com apenas duas vitórias em 16 jogos.