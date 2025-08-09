Assine UOL
Feyenoord
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Eredivisie - Netherlands
Stadion Feijenoord
NAC Breda
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.29
x
6.25
2
8.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.29
x
6.09
2
9.78
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.28
x
5.5
2
9.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.28
x
5.8
2
9.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
5.9
2
9
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 10:01

Feyenoord x NAC Breda: Palpite Odds Altas +9, +12, Onde Assistir, Eredivisie, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Feyenoord x NAC Breda: veja o palpite com odds altas +9 e +12 e onde assistir ao duelo que abre a temporada 2025/26 da Eredivisie neste sábado, 9 de agosto, às 13h45, no Feyenoord Stadium, em Roterdã.


A partida marca o reencontro dos times após o empate sem gols na última edição do campeonato. Aqui você confere nosso palpite para Feyenoord x NAC Breda, além de odds baixas, médias e altas.


👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!


Enquanto o Feyenoord vem embalado por uma vitória sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões, o NAC Breda tenta superar uma pré-temporada irregular e chega como grande zebra da rodada. Vamos aos melhores palpites.


Feyenoord x NAC Breda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Feyenoord vence e ambos marcam - odd 2.49

  • 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.98

  • 🎯 Palpite: Feyenoord para vencer o 1º tempo - odd 1.48


Os dois clubes têm métricas favoráveis para cenários com múltiplos gols. O Feyenoord marcou em 80% dos jogos recentes e tem boa média de gols em confrontos diretos. Já o NAC Breda costuma sofrer cedo, o que favorece a aposta em intervalo/final.


Feyenoord x NAC Breda: Palpites Alternativos



  • 🎯 Palpite: Feyenoord vence sem sofrer gols - odd 1.91

  • 🎯 Palpite: NAC Breda marca em ambos os tempos - odd 8.41

  • 🎯 Palpite: Feyenoord com handicap -2 - odd 1.78


A chance do Feyenoord manter a meta zerada é de 80%. Já o handicap -2 tem histórico recente favorável, considerando os placares dos últimos confrontos (4x0, 7x1 e 6x1, por exemplo).


💰 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.15

  • 🟢 Palpite: Feyenoord para marcar 2+ gols - odd 1.24

  • 🟡 Palpite: Feyenoord vence - odd 1.16


⚖️ Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Feyenoord e ambos marcam - odd 2.49

  • 🟢 Palpite: Placar exato 2x0 - odd 6.09

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Feyenoord/Feyenoord - odd 1.48


🚀 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 2x1 Feyenoord - odd 9.11

  • 🟢 Palpite: NAC Breda vence com clean sheet - odd 12.49

  • 🟡 Palpite: Gol entre os 10 e 20 minutos - odd 4.08


Feyenoord x NAC Breda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo entre Feyenoord e NAC Breda abre a Eredivisie e acontece em Roterdã, com expectativa de casa cheia. O jogo será transmitido ao vivo pelo streaming do Disney+ e também estará disponível na plataforma bet365, que exige cadastro com saldo para liberar a transmissão.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Feyenoord x NAC Breda - Eredivisie

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Feyenoord Stadium, Roterdã

  • 📺 Transmissão: Disney+, bet365


Como Feyenoord e NAC Breda Chegam Para o Confronto


O Feyenoord entra pressionado para fazer boa campanha após ver o PSV dominar a Eredivisie nas duas últimas temporadas. O elenco foi mantido e a estreia com vitória sobre o Fenerbahçe na Champions indica bom momento.


Do lado do NAC Breda, a expectativa é mais cautelosa. O time perdeu um amistoso recente para o Norwich por 2x0 e ainda precisa mostrar seu verdadeiro potencial. Historicamente, o clube sofre contra o Feyenoord, com apenas duas vitórias em 16 jogos.

Ver mais Ver menos

Feyenoord x NAC Breda: Palpite do Dia

Feyenoord Vence
Superbet logo
1.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Palmeiras - Ceara
1
1.51
Gent - Union St. Gilloise
2
1.71
Club America - Club Queretaro
1
1.25
Múltipla
3.23
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.55
Apostar agora

Feyenoord x NAC Breda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Feyenoord x NAC Breda: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
NAC Breda
0 - 0
Feyenoord
2024 Eredivisie
Feyenoord
2 - 0
NAC Breda
2022 Friendlies Clubs
Feyenoord
6 - 1
NAC Breda
2019 KNVB Beker
Feyenoord
7 - 1
NAC Breda
2018 Eredivisie
NAC Breda
0 - 4
Feyenoord

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Feyenoord
Empate
NAC Breda

Jogo Responsável


Apostas esportivas podem ser divertidas, mas é fundamental apostar com responsabilidade. Antes de qualquer aposta, defina um limite de valor e não ultrapasse esse teto. Se perder, aceite o resultado sem tentar recuperar de imediato. Essa é uma armadilha comum que leva à compulsão.


Evite apostar quando estiver triste, estressado ou sob efeito de álcool. Esses estados emocionais comprometem suas decisões. Também é importante não ver as apostas como fonte de renda ou solução para problemas financeiros. Elas são, no máximo, uma forma de entretenimento.


Se você está começando agora, adote práticas saudáveis:



  • Nunca aposte mais do que pode perder

  • Estabeleça pausas durante uma sequência de apostas

  • Mantenha um controle dos valores apostados em planilhas ou apps

  • Converse com amigos ou familiares sobre seus hábitos

  • Se sentir que perdeu o controle, procure ajuda especializada


Algumas plataformas também oferecem recursos como limite de tempo, limite de perdas e autoexclusão. Use essas ferramentas sempre que sentir necessidade.


Para mais orientações, acesse o conteúdo oficial sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Feyenoord
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
NAC Breda
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D

Feyenoord Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo PB
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Ponte Preta
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Botafogo PB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fatih Karagümrük
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Istanbul Basaksehir Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Londrina
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E

Londrina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Imperatriz
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Manaus FC
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Imperatriz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites