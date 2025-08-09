- V
Feyenoord x NAC Breda: Palpite Odds Altas +9, +12, Onde Assistir, Eredivisie, 09/08
Feyenoord x NAC Breda: veja o palpite com odds altas +9 e +12 e onde assistir ao duelo que abre a temporada 2025/26 da Eredivisie neste sábado, 9 de agosto, às 13h45, no Feyenoord Stadium, em Roterdã.
A partida marca o reencontro dos times após o empate sem gols na última edição do campeonato. Aqui você confere nosso palpite para Feyenoord x NAC Breda, além de odds baixas, médias e altas.
👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!
Enquanto o Feyenoord vem embalado por uma vitória sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões, o NAC Breda tenta superar uma pré-temporada irregular e chega como grande zebra da rodada. Vamos aos melhores palpites.
Feyenoord x NAC Breda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Feyenoord vence e ambos marcam - odd 2.49
- 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.98
- 🎯 Palpite: Feyenoord para vencer o 1º tempo - odd 1.48
Os dois clubes têm métricas favoráveis para cenários com múltiplos gols. O Feyenoord marcou em 80% dos jogos recentes e tem boa média de gols em confrontos diretos. Já o NAC Breda costuma sofrer cedo, o que favorece a aposta em intervalo/final.
Feyenoord x NAC Breda: Palpites Alternativos
- 🎯 Palpite: Feyenoord vence sem sofrer gols - odd 1.91
- 🎯 Palpite: NAC Breda marca em ambos os tempos - odd 8.41
- 🎯 Palpite: Feyenoord com handicap -2 - odd 1.78
A chance do Feyenoord manter a meta zerada é de 80%. Já o handicap -2 tem histórico recente favorável, considerando os placares dos últimos confrontos (4x0, 7x1 e 6x1, por exemplo).
💰 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.15
- 🟢 Palpite: Feyenoord para marcar 2+ gols - odd 1.24
- 🟡 Palpite: Feyenoord vence - odd 1.16
⚖️ Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Feyenoord e ambos marcam - odd 2.49
- 🟢 Palpite: Placar exato 2x0 - odd 6.09
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final Feyenoord/Feyenoord - odd 1.48
🚀 Feyenoord x NAC Breda: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 2x1 Feyenoord - odd 9.11
- 🟢 Palpite: NAC Breda vence com clean sheet - odd 12.49
- 🟡 Palpite: Gol entre os 10 e 20 minutos - odd 4.08
Feyenoord x NAC Breda: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo entre Feyenoord e NAC Breda abre a Eredivisie e acontece em Roterdã, com expectativa de casa cheia. O jogo será transmitido ao vivo pelo streaming do Disney+ e também estará disponível na plataforma bet365, que exige cadastro com saldo para liberar a transmissão.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Feyenoord x NAC Breda - Eredivisie
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Feyenoord Stadium, Roterdã
- 📺 Transmissão: Disney+, bet365
Como Feyenoord e NAC Breda Chegam Para o Confronto
O Feyenoord entra pressionado para fazer boa campanha após ver o PSV dominar a Eredivisie nas duas últimas temporadas. O elenco foi mantido e a estreia com vitória sobre o Fenerbahçe na Champions indica bom momento.
Do lado do NAC Breda, a expectativa é mais cautelosa. O time perdeu um amistoso recente para o Norwich por 2x0 e ainda precisa mostrar seu verdadeiro potencial. Historicamente, o clube sofre contra o Feyenoord, com apenas duas vitórias em 16 jogos.
Feyenoord x NAC Breda: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Feyenoord x NAC Breda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Feyenoord x NAC Breda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas podem ser divertidas, mas é fundamental apostar com responsabilidade. Antes de qualquer aposta, defina um limite de valor e não ultrapasse esse teto. Se perder, aceite o resultado sem tentar recuperar de imediato. Essa é uma armadilha comum que leva à compulsão.
Evite apostar quando estiver triste, estressado ou sob efeito de álcool. Esses estados emocionais comprometem suas decisões. Também é importante não ver as apostas como fonte de renda ou solução para problemas financeiros. Elas são, no máximo, uma forma de entretenimento.
Se você está começando agora, adote práticas saudáveis:
- Nunca aposte mais do que pode perder
- Estabeleça pausas durante uma sequência de apostas
- Mantenha um controle dos valores apostados em planilhas ou apps
- Converse com amigos ou familiares sobre seus hábitos
- Se sentir que perdeu o controle, procure ajuda especializada
Algumas plataformas também oferecem recursos como limite de tempo, limite de perdas e autoexclusão. Use essas ferramentas sempre que sentir necessidade.
Para mais orientações, acesse o conteúdo oficial sobre Jogo Responsável.
