Feyenoord x Milan: Palpite, estatísticas, onde assistir - Champions League 12/02

O Feyenoord vem de uma derrota pesada para o Lille, que goleou o time holandês por 6 a 1 na rodada final da fase de liga. Com uma atuação abaixo do esperado, a equipe precisa reagir rapidamente para sonhar com a classificação.

Já o Milan perdeu para o Dínamo Zagreb por 2 a 1, mas, mesmo com o tropeço, garantiu vaga nos playoffs. A equipe italiana busca se reerguer e usar sua experiência internacional para levar vantagem no duelo contra o Feyenoord.

A seguir, analisamos três palpites com base no desempenho recente das equipes:

🎯 Palpite 1. Ambos os Times Marcam: Sim – 1.57 na F12.bet

Tanto Feyenoord quanto Milan demonstraram bons números ofensivos na fase de liga, com 18 e 14 gols marcados, respectivamente. No entanto, ambos também sofreram muitos gols, mostrando fragilidades defensivas. Assim, há grandes chances de que ambas as equipes balancem as redes nesta partida.

A melhor odd para essa linha é de 1.57 na F12.bet. Toque no botão abaixo para pegá-la!