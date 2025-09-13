Assine UOL
Feyenoord
Eredivisie - Netherlands
Stadion Feijenoord
Heerenveen
Feyenoord x Heerenveen Palpite: Odds 7.5+; Onde Assistir, Campeonato Holandês 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Feyenoord e Heerenveen se enfrentam neste sábado (13), em jogo que coloca frente a frente equipes em momentos opostos na Eredivisie. O duelo acontece no Stadion Feijenoord, às 16h (horário de Brasília).


De um lado, o Feyenoord vem embalado por bons resultados e busca se manter na parte de cima da tabela, aproveitando o fator casa. Do outro, o Heerenveen vive uma fase delicada e precisa de pontos para se afastar da crise.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Feyenoord x Heerenveen, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico do confronto. Acompanhe!


Feyenoord x Heerenveen Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o confronto no Stadion Feijenoord, o favoritismo é todo do time da casa. O Feyenoord tem um elenco superior e vive um momento muito melhor que o seu adversário, que vem de uma sequência negativa de resultados.


Analisando os mercados, encontramos oportunidades interessantes que vão além da simples vitória do mandante. A expectativa é de um jogo com muitos gols e domínio do time de Roterdã.


Confira nossos três palpites selecionados para a partida:



  • 🎯 Handicap Asiático -1.5 Feyenoord - odd 1.85

  • 🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.55

  • 🎯 Feyenoord vence e ambos não marcam - odd 1.80


Palpites Alternativos Feyenoord x Heerenveen


Para quem busca diversificar as apostas, separamos algumas opções alternativas com base no desempenho recente das equipes. São mercados que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


1.72


2.10


1.80

Super Palpites Feyenoord x Heerenveen


Se você procura odds mais altas e palpites mais ousados, os "Super Palpites" são uma boa pedida. São apostas com maior risco, mas que podem trazer retornos bem mais elevados se forem certeiras.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


7.50


3.10


2.90

💰 Palpites de Odds Baixas Feyenoord x Heerenveen


🟢 Vitória do Feyenoord - Odd 1.30
Risco: Baixo
Justificativa: O Feyenoord joga em casa, vive ótima fase e enfrenta um adversário em crise. É a aposta mais segura para o confronto, refletindo o grande favoritismo do time mandante.


⚖️ Palpites de Odds Médias Feyenoord x Heerenveen


🟡 Handicap Asiático -1.5 Feyenoord - Odd 1.85
Risco: Médio
Justificativa: O poder ofensivo do Feyenoord, somado à fragilidade defensiva do Heerenveen, torna uma vitória por dois ou mais gols de diferença um cenário bastante provável. O time de Roterdã costuma golear em casa.


🚀 Palpites de Odds Altas Feyenoord x Heerenveen


🔴 Feyenoord vence por 3 a 0 - Odd 7.50
Risco: Alto
Justificativa: Este palpite combina o favoritismo do Feyenoord com a dificuldade do Heerenveen em marcar gols fora de casa. É uma aposta para quem acredita em um domínio completo dos mandantes.


Feyenoord x Heerenveen: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Feyenoord e Heerenveen, válida pela Eredivisie, terá transmissão ao vivo para o Brasil. Você poderá acompanhar todos os lances através do serviço de streaming.


A transmissão será feita pelo ESPN. Fique atento à programação para não perder nenhum detalhe do confronto deste sábado.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Feyenoord x Heerenveen

  • Competição: Campeonato Holandês 2025/26

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã, Países Baixos

  • Onde Assistir: ESPN+


Como Feyenoord e Heerenveen Chegam Para o Confronto


O Feyenoord chega para este confronto com a moral elevada. A equipe tem apresentado um futebol consistente e ofensivo, especialmente em seus domínios, e quer mais uma vitória para seguir na briga pelas primeiras posições.


Por outro lado, o Heerenveen vive um momento de "água começa a subir". A sequência de derrotas ligou o sinal de alerta e a equipe precisa urgentemente de um bom resultado para recuperar a confiança e se afastar da parte de baixo da tabela.


Últimos Jogos do Feyenoord


O Feyenoord vem de uma ótima sequência, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe mostra grande força ofensiva, marcando gols com regularidade e controlando as partidas, principalmente quando atua em seu estádio.


✅ Feyenoord 5 x 1 NAC Breda
✅ Feyenoord 2 x 0 Fenerbahce
❌ Fenerbahce 1 x 0 Feyenoord
✅ Excelsior 0 x 2 Feyenoord
✅ Sparta Rotterdam 0 x 4 Feyenoord


Últimos Jogos do Heerenveen


O momento do Heerenveen é preocupante. A equipe vem de três derrotas consecutivas na Eredivisie, mostrando dificuldades tanto no setor defensivo quanto no ofensivo. A pressão por resultados é grande.


❌ Heerenveen 0 x 1 GO Ahead Eagles
❌ Heerenveen 0 x 4 Twente
❌ Groningen 4 x 1 Heerenveen
✅ Heerenveen 3 x 1 FC Volendam
✅ Heerenveen 2 x 0 Olympiakos


Nossa Opinião para Feyenoord x Heerenveen


Analisando o momento das equipes, o histórico recente e o fator casa, a superioridade do Feyenoord é evidente. A equipe de Roterdã tem tudo para construir uma vitória tranquila e até mesmo elástica.


O Heerenveen, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ímpeto adversário, mas sua fragilidade defensiva recente sugere que terá dificuldades. Portanto, nosso palpite é em uma vitória convincente do Feyenoord.


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.


Feyenoord x Heerenveen: Palpite do Dia

Feyenoord Vence
1.38
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Feyenoord x Heerenveen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Feyenoord x Heerenveen: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Eredivisie
Heerenveen
2 - 0
Feyenoord
2024 Eredivisie
Feyenoord
3 - 0
Heerenveen
2023 Eredivisie
Heerenveen
2 - 3
Feyenoord
2023 Eredivisie
Feyenoord
6 - 1
Heerenveen
2022 KNVB Beker
Heerenveen
0 - 1
Feyenoord

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Feyenoord
Empate
Heerenveen

Jogo Responsável


Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.

