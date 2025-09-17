Feyenoord x Fortuna Sittard Palpite, Odds; Onde Assistir, Campeonato Holandês 17/09

Atenção, amantes do futebol holandês! Feyenoord e Fortuna Sittard se enfrentam em um duelo que promete agitar a Eredivisie - Campeonato Holandê. A partida será no dia 17 de setembro, às 15h00 (horário de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã. Prepare-se para muita emoção!

O Feyenoord, um dos gigantes do futebol holandês, busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Fortuna Sittard, apesar de não ser um dos favoritos, quer aprontar para cima do adversário.

Neste artigo, vamos analisar as melhores apostas para Feyenoord x Fortuna Sittard, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!

Feyenoord x Fortuna Sittard Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te dar uma mão, separamos algumas dicas de apostas que podem te ajudar a lucrar com este jogão. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e as odds para te dar os melhores palpites. Veja:



🎯 Vitória do Feyenoord - Odd 1.40

🎯 Mais de 2,5 Gols no Jogo - Odd 1.65

🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - Odd 1.80



Palpites Alternativos Feyenoord x Fortuna Sittard

Se você busca outras opções de apostas, confira estes palpites alternativos para Feyenoord x Fortuna Sittard:



🎯 Feyenoord vence por 2 ou mais gols de diferença - Odd 2.10

🎯 Gol de Santiago Giménez a qualquer momento - Odd 1.90



Super Palpites Feyenoord x Fortuna Sittard

Para os apostadores mais ousados, separamos alguns "super palpites" com odds mais altas:



🎯 Feyenoord vence e ambos marcam - Odd 3.00

🎯 Placar exato: 3 x 1 para o Feyenoord - Odd 10.00



💰 Palpites de Odds Baixas Feyenoord x Fortuna Sittard

Para quem prefere a segurança, as odds baixas podem ser uma boa pedida. São apostas com maior probabilidade de acerto, mas com retornos menores:



🟢 Vitória do Feyenoord - Odd 1.40 - Risco: Baixo - Justificativa: O Feyenoord está em boa fase, jogando em casa e é superior tecnicamente.



⚖️ Palpites de Odds Médias Feyenoord x Fortuna Sittard

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante:



🟡 Mais de 2,5 gols no jogo - Odd 1.65 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm um bom potencial ofensivo e podem marcar gols.



🚀 Palpites de Odds Altas Feyenoord x Fortuna Sittard

Para os mais arrojados, as odds altas prometem grandes emoções e retornos ainda maiores:



🔴 Empate no primeiro tempo - Odd 2.50 - Risco: Alto - Justificativa: O jogo pode começar estudado, com as equipes se analisando.



Feyenoord x Fortuna Sittard: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir, horário e todas as informações sobre a partida:

📋 Informações Completas da Partida



Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 15:00 (horário de Brasília)

Local: Stadion Feijenoord, Roterdã, Holanda

Competição: Eredivisie (Campeonato Holandês)

Onde Assistir: Disney+



Como Feyenoord e Fortuna Sittard Chegam Para o Confronto

O Feyenoord, um dos grandes times da Holanda, busca manter o bom momento na Eredivisie. Jogando em casa, o time quer mostrar sua força e conquistar mais uma vitória para se manter na briga pelo título.

Já o Fortuna Sittard, apesar de não ter o mesmo investimento, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem se mostrado competitiva e pode causar dificuldades para o adversário.

Últimos Jogos do Feyenoord

O Feyenoord vem de uma sequência de bons resultados na temporada, mostrando um futebol consistente e ofensivo. A equipe tem um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna um adversário difícil de ser batido.



✅ Feyenoord 3 x 1 Heerenveen



✅ Sparta Rotterdam 1 x 2 Feyenoord



✅ Excelsior 1 x 3 Feyenoord



❌ Fenerbahce 2 x 1 Feyenoord



✅ Feyenoord 2 x 1 NAC Breda



Últimos Jogos do Fortuna Sittard

O Fortuna Sittard tem oscilado um pouco nos últimos jogos, mas ainda busca uma regularidade. A equipe precisa melhorar o desempenho para conseguir pontuar e se manter longe da zona de rebaixamento.



✅ Fortuna Sittard 2 x 1 NEC Nijmegen



❌ NAC Breda 1 x 0 Fortuna Sittard



🟡 Fortuna Sittard 0 x 0 GO Ahead Eagles



❌ Fortuna Sittard 1 x 2 Bayer Leverkusen



✅ SV Elversberg 1 x 2 Fortuna Sittard



Nossa Opinião para Feyenoord x Fortuna Sittard

Acreditamos em um jogo com o Feyenoord dominando as ações, mas com o Fortuna Sittard buscando surpreender nos contra-ataques. Nossa dica é apostar na vitória do Feyenoord, mas com cautela, considerando a boa fase do Fortuna Sittard.