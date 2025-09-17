Assine UOL
Feyenoord x Fortuna Sittard Palpite, Odds; Onde Assistir, Campeonato Holandês 17/09

Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Atenção, amantes do futebol holandês! Feyenoord e Fortuna Sittard se enfrentam em um duelo que promete agitar a Eredivisie - Campeonato Holandê. A partida será no dia 17 de setembro, às 15h00 (horário de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã. Prepare-se para muita emoção!


O Feyenoord, um dos gigantes do futebol holandês, busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Fortuna Sittard, apesar de não ser um dos favoritos, quer aprontar para cima do adversário.


Neste artigo, vamos analisar as melhores apostas para Feyenoord x Fortuna Sittard, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!


Feyenoord x Fortuna Sittard Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te dar uma mão, separamos algumas dicas de apostas que podem te ajudar a lucrar com este jogão. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e as odds para te dar os melhores palpites. Veja:



  • 🎯 Vitória do Feyenoord - Odd 1.40

  • 🎯 Mais de 2,5 Gols no Jogo - Odd 1.65

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - Odd 1.80


Palpites Alternativos Feyenoord x Fortuna Sittard


Se você busca outras opções de apostas, confira estes palpites alternativos para Feyenoord x Fortuna Sittard:



  • 🎯 Feyenoord vence por 2 ou mais gols de diferença - Odd 2.10

  • 🎯 Gol de Santiago Giménez a qualquer momento - Odd 1.90


Super Palpites Feyenoord x Fortuna Sittard


Para os apostadores mais ousados, separamos alguns "super palpites" com odds mais altas:



  • 🎯 Feyenoord vence e ambos marcam - Odd 3.00

  • 🎯 Placar exato: 3 x 1 para o Feyenoord - Odd 10.00


💰 Palpites de Odds Baixas Feyenoord x Fortuna Sittard


Para quem prefere a segurança, as odds baixas podem ser uma boa pedida. São apostas com maior probabilidade de acerto, mas com retornos menores:



  • 🟢 Vitória do Feyenoord - Odd 1.40 - Risco: Baixo - Justificativa: O Feyenoord está em boa fase, jogando em casa e é superior tecnicamente.


⚖️ Palpites de Odds Médias Feyenoord x Fortuna Sittard


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante:



  • 🟡 Mais de 2,5 gols no jogo - Odd 1.65 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm um bom potencial ofensivo e podem marcar gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Feyenoord x Fortuna Sittard


Para os mais arrojados, as odds altas prometem grandes emoções e retornos ainda maiores:



  • 🔴 Empate no primeiro tempo - Odd 2.50 - Risco: Alto - Justificativa: O jogo pode começar estudado, com as equipes se analisando.


Feyenoord x Fortuna Sittard: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir, horário e todas as informações sobre a partida:


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

  • Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • Local: Stadion Feijenoord, Roterdã, Holanda

  • Competição: Eredivisie (Campeonato Holandês)

  • Onde Assistir: Disney+


Como Feyenoord e Fortuna Sittard Chegam Para o Confronto


O Feyenoord, um dos grandes times da Holanda, busca manter o bom momento na Eredivisie. Jogando em casa, o time quer mostrar sua força e conquistar mais uma vitória para se manter na briga pelo título.


Já o Fortuna Sittard, apesar de não ter o mesmo investimento, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem se mostrado competitiva e pode causar dificuldades para o adversário.


Últimos Jogos do Feyenoord


O Feyenoord vem de uma sequência de bons resultados na temporada, mostrando um futebol consistente e ofensivo. A equipe tem um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna um adversário difícil de ser batido.



  • ✅ Feyenoord 3 x 1 Heerenveen

  • ✅ Sparta Rotterdam 1 x 2 Feyenoord

  • ✅ Excelsior 1 x 3 Feyenoord

  • ❌ Fenerbahce 2 x 1 Feyenoord

  • ✅ Feyenoord 2 x 1 NAC Breda


Últimos Jogos do Fortuna Sittard


O Fortuna Sittard tem oscilado um pouco nos últimos jogos, mas ainda busca uma regularidade. A equipe precisa melhorar o desempenho para conseguir pontuar e se manter longe da zona de rebaixamento.



  • ✅ Fortuna Sittard 2 x 1 NEC Nijmegen

  • ❌ NAC Breda 1 x 0 Fortuna Sittard

  • 🟡 Fortuna Sittard 0 x 0 GO Ahead Eagles

  • ❌ Fortuna Sittard 1 x 2 Bayer Leverkusen

  • ✅ SV Elversberg 1 x 2 Fortuna Sittard


Nossa Opinião para Feyenoord x Fortuna Sittard


Acreditamos em um jogo com o Feyenoord dominando as ações, mas com o Fortuna Sittard buscando surpreender nos contra-ataques. Nossa dica é apostar na vitória do Feyenoord, mas com cautela, considerando a boa fase do Fortuna Sittard.

Feyenoord x Fortuna Sittard: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Feyenoord x Fortuna Sittard: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
Fortuna Sittard
0 - 2
Feyenoord
2024 Eredivisie
Feyenoord
1 - 1
Fortuna Sittard
2023 Eredivisie
Fortuna Sittard
0 - 1
Feyenoord
2023 Eredivisie
Feyenoord
0 - 0
Fortuna Sittard
2022 Eredivisie
Fortuna Sittard
2 - 4
Feyenoord

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Feyenoord
Empate
Fortuna Sittard

Jogo Responsável


Apostas são atividades para maiores de idade e devem ser encaradas como uma forma de diversão. É crucial apostar com responsabilidade, nunca utilizando dinheiro destinado a contas pessoais ou despesas da casa. Para mais informações, consulte as dicas de Jogo Responsável.


