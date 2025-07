Ferroviária x Vila Nova: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B - 06/07

Ferroviária x Vila Nova: Confira Palpites



Estádio: Arena Fonte Luminosa - Araraquara, São Paulo



Data e Hora: 6 de julho de 2025 às 16h (horário Brasília)



Competição: Série B do Brasileirão



A Ferroviária recebe o Vila Nova, em duelo válido pela 15.ª rodada da Série B. Ambas as equipes chegam pressionadas, mas com motivações distintas: enquanto a Ferroviária tenta se afastar da zona perigosa e reencontrar o caminho das vitórias, o Vila Nova busca estancar a má fase e voltar a sonhar com a parte de cima da tabela.

O confronto promete equilíbrio e muita disputa, já que os dois times têm campanhas semelhantes e precisam urgentemente pontuar.

Ferroviária x Vila Nova - Palpites - Série B Brasileirão



⚽ Ambas Equipes Marcam - Não



⚽ Resultado Final - Vitória da Ferroviária



⚽ Menos de 2,5 gols



⚽ Dupla chance: Ferroviária ou Empate



⚽ 1º Tempo - Menos de 1,5 Gols



Usamos estatística e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites.

Dicas: Procure mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Ferroviária x Vila Nova: Onde Assistir - Série B

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.

Pode também assistir Ferroviária x Vila Nova na ESPN e Disney+.