Ferroviária x São Paulo: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Paulistão Feminino 19/08
Ferroviária x São Paulo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 18h (horário de Brasília), válido pelo Paulistão Feminino no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, com transmissão no SporTV. A partida é um confronto direto na tabela e uma revanche da recente eliminação da Ferroviária na competição nacional.
A Ferroviária, uma força tradicional do futebol feminino, vive um momento de transição e desafios em 2025, com resultados mistos. O São Paulo, por outro lado, vem em uma sequência de bons resultados e se consolidou como uma das principais potências da temporada. O confronto é crucial para as duas equipes, que buscam se aproximar do líder do campeonato.
Ferroviária x São Paulo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.69
- 🎯 Palpite: Resultado Final (São Paulo - Feminino) - odd 3.10
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.83
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A Ferroviária marcou em 67% de seus jogos e o São Paulo em 100% dos seus, o que torna o palpite de que ambos os times marcam uma opção forte. O São Paulo está em uma fase melhor (4 vitórias e 2 derrotas) do que a Ferroviária (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas), e o time de São Paulo também eliminou a equipe de Araraquara recentemente. Além disso, a média de gols nas partidas do São Paulo é de 2.75, acima da média geral da liga de 2.67, o que torna o palpite de mais de 2.5 gols uma escolha sólida.
Palpites Alternativos Ferroviária x São Paulo
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate / São Paulo - Feminino) - odd 6.84
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (São Paulo - Feminino) - odd 2.26
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático São Paulo - Feminino (-0.5) - odd 1.64
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O confronto entre as duas equipes é de extrema rivalidade e, por isso, a tendência é que o jogo seja mais estudado no início, com um empate no primeiro tempo e a vitória do São Paulo no segundo. O palpite em que o Empate Anula Aposta na vitória do São Paulo é uma opção mais segura para quem acredita na vitória do time. O handicap de -0.5 para o São Paulo é uma ótima pedida, pois é uma aposta na vitória do time.
💰 Ferroviária x São Paulo: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.29
- • 🟢 Palpite: Empate ou São Paulo - Feminino - odd 1.54
- • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.69
⚖️ Ferroviária x São Paulo: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final (São Paulo - Feminino) - odd 3.10
- • 🟢 Palpite: Empate - odd 3.22
- • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Ferroviária SP - Feminino / Ferroviária SP - Feminino) - odd 3.12
🚀 Ferroviária x São Paulo: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 6.09
- • 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate / São Paulo - Feminino) - odd 6.84
- • 🟡 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 10.43
Ferroviária x São Paulo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Ferroviária e São Paulo será no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pela sétima rodada do Paulistão Feminino e terá transmissão exclusiva do SporTV. A partida é uma revanche do duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro, que terminou com a eliminação da Ferroviária.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Ferroviária x São Paulo - Paulistão Feminino
- • 📅 Data: 19/08/25
- • ⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara
- • 📺 Transmissão: SporTV
Como Ferroviária e São Paulo Chegam Para o Confronto
A Ferroviária, tradicional no futebol feminino, vive uma temporada de altos e baixos. O time de Araraquara, que foi campeão do Brasileirão em 2023, está em um período de transição em 2025. A equipe recentemente foi eliminada do Campeonato Brasileiro Feminino, sendo superada pelo próprio São Paulo nas quartas de final após um empate de 1 a 1 no tempo normal e uma derrota nos pênaltis. A equipe também enfrenta dificuldades no Paulistão, onde ocupa a quarta colocação com 8 pontos em 6 jogos.
Já o São Paulo vive um momento de grande otimismo e sucesso na temporada de 2025. A equipe se destaca por sua defesa sólida e pelo ataque eficiente. As Soberanas acabaram de se classificar para a semifinal do Brasileirão Feminino após eliminar a Ferroviária. No Paulistão, o time ocupa a segunda colocação com 12 pontos em 6 jogos, se mantendo na briga direta pela liderança. A equipe demonstra consistência, com um dos melhores ataques e defesas do campeonato.
Jogo Responsável
Apostar em esportes é uma forma de entretenimento que exige prudência e consciência. É vital entender que os resultados são imprevisíveis e que as apostas não devem ser encaradas como uma fonte de renda, e sim como um passatempo. Para garantir uma experiência segura, é recomendável que você defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse. O jogo responsável se baseia na gestão inteligente de recursos e emoções. Se o jogo se tornar uma preocupação, procure ajuda. Sua segurança e bem-estar vêm sempre em primeiro lugar. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.