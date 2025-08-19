Ferroviária x São Paulo: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Paulistão Feminino 19/08

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Ferroviária x São Paulo - Paulistão Feminino

Ferroviária x São Paulo - Paulistão Feminino • 📅 Data: 19/08/25

19/08/25 • ⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) • 🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara

Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara • 📺 Transmissão: SporTV

Como Ferroviária e São Paulo Chegam Para o Confronto

A Ferroviária, tradicional no futebol feminino, vive uma temporada de altos e baixos. O time de Araraquara, que foi campeão do Brasileirão em 2023, está em um período de transição em 2025. A equipe recentemente foi eliminada do Campeonato Brasileiro Feminino, sendo superada pelo próprio São Paulo nas quartas de final após um empate de 1 a 1 no tempo normal e uma derrota nos pênaltis. A equipe também enfrenta dificuldades no Paulistão, onde ocupa a quarta colocação com 8 pontos em 6 jogos.

Já o São Paulo vive um momento de grande otimismo e sucesso na temporada de 2025. A equipe se destaca por sua defesa sólida e pelo ataque eficiente. As Soberanas acabaram de se classificar para a semifinal do Brasileirão Feminino após eliminar a Ferroviária. No Paulistão, o time ocupa a segunda colocação com 12 pontos em 6 jogos, se mantendo na briga direta pela liderança. A equipe demonstra consistência, com um dos melhores ataques e defesas do campeonato.

Jogo Responsável

Apostar em esportes é uma forma de entretenimento que exige prudência e consciência. É vital entender que os resultados são imprevisíveis e que as apostas não devem ser encaradas como uma fonte de renda, e sim como um passatempo. Para garantir uma experiência segura, é recomendável que você defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse. O jogo responsável se baseia na gestão inteligente de recursos e emoções. Se o jogo se tornar uma preocupação, procure ajuda. Sua segurança e bem-estar vêm sempre em primeiro lugar. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.