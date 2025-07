Ferroviária x Operário: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série B 2025 (26/07)

Ferroviária e Operário se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18:30 no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.

A Ferroviária vai a campo em momento delicado, ocupando a 17ª posição com 19 pontos após empate com o Athletico-PR na última rodada. Já o Operário busca dar sequência à recuperação após vencer o Atlético-GO por 3 a 0, ocupando a 12ª colocação com 22 pontos.

Confira nosso palpite de Ferroviária x Operário, saiba onde assistir ao vivo e as informações das escalações deste confronto da Série B do Brasileirão.

Este é mais um dos nossos palpites para os jogos de hoje da segunda divisão nacional.

Ferroviária x Operário Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Ferroviária x Operário nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Série B.



Ambas equipes marcam: sim - odd pagando 2.17 na Superbet

- odd pagando 2.17 na Superbet

Under 2.5 gols - odd pagando 1.44 na Superbet

- odd pagando 1.44 na Superbet

Operário empate anula aposta - odd pagando 2.05 na Superbet



Ambas equipes marcam - odd pagando 2.17

A Ferroviária marca gols em casa mesmo em fase ruim, tendo balançado as redes em oito dos 10 últimos jogos na temporada. O time tem média de 1.0 gol marcado por jogo em casa, com jogadores como Thayllon sendo referência no setor ofensivo.

O Operário melhorou ofensivamente nas últimas partidas, especialmente após a goleada sobre o Atlético-GO. A equipe tem média de 0.4 gol fora de casa nos últimos 10 jogos, mas conseguiu balançar as redes em confrontos importantes como contra Criciúma e na vitória sobre Cuiabá.

Under 2.5 gols - odd pagando 1.44

O Operário joga defensivamente fora de casa, com apenas 40% dos jogos como visitante tendo mais de 2.5 gols nos últimos 10 confrontos. A equipe tem média de 1.8 gols por partida quando atua longe de seus domínios.

A Ferroviária sofre para criar chances em casa, com média de 2.5 gols por jogo (marcados e sofridos). Contudo, 50% dos jogos da Locomotiva em Araraquara ficaram abaixo de 2.5 gols, indicando padrão de confrontos mais truncados quando enfrenta equipes defensivas.

Operário empate anula aposta - odd pagando 2.05

O Operário não perde há três jogos na Série B e mostrou consistência defensiva, especialmente após os ajustes do técnico Alex de Souza. A equipe tem sequência de vitória corrente em casa e demonstrou força mental na virada contra times difíceis.

Considerando que a Ferroviária não ganha há cinco jogos e ocupa posição próxima ao Z4, o Fantasma leva vantagem técnica e psicológica. Com o empate anulando a aposta, o risco é reduzido caso o jogo termine igualado.

Ferroviária x Operário - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Ferroviária x Operário na ESPN e Disney+. A partida está marcada para às 18:30, deste sábado, no Estádio Doutor Adhemar de Barros. Confira também onde assistir outros jogos da rodada.

Tudo o que você precisa saber de Ferroviária x Operário:



⚽️ Confronto: Ferroviária x Operário - Série B

Ferroviária x Operário - Série B

📅 Data: 26/07/25

26/07/25

⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)

18:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

📺 Onde vai passar Ferroviária x Operário: ESPN e Disney+ (TV fechada/streaming)



Ferroviária x Operário - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Ferroviária x Operário últimos jogos mostra que este será o primeiro confronto direto entre as equipes na Série B. As equipes não possuem histórico recente de enfrentamentos, o que torna o duelo ainda mais imprevisível.

Ferroviária x Operário: quem ganha? - Melhores Odds

O Operário tem 32% de probabilidade de ganhar o jogo deste sábado, 26/07. Isso porque a equipe paranaense vem em melhor momento, com vitória convincente na última rodada e maior estabilidade defensiva na competição. Colocamos o mercado da aposta com as melhores odds do confronto.



Ferroviária ganha - Odd de @2.60 na bet365

- Odd de @2.60 na bet365

Empate - Odd de @2.90 na bet365

- Odd de @2.90 na bet365

Operário ganha - Odd de @3.10 na bet365



Lembre-se sempre de que apostas devem ser uma forma de entretenimento. Pratique o Jogo Responsável e aposte sempre com moderação.