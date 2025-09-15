Ferroviária x Novorizontino Palpite, Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão Série B

Buscando palpite para Ferroviária x Novorizontino? O duelo desta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, promete muita emoção pela Série B do Brasileirão.

De um lado, a Ferroviária busca a vitória para se recuperar na competição. Do outro, o Novorizontino quer manter o bom momento e subir na tabela.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Ferroviária x Novorizontino, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Ferroviária x Novorizontino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos três dicas com boas chances de green.



🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.10

🎯 Ambos marcam sim - Odd 2.25

🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.60



Palpites Alternativos Ferroviária x Novorizontino

Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



⚽ Resultado correto: Ferroviária 1 x 1 Novorizontino - Odd 6.50



⚽ Chance dupla: Empate ou Novorizontino - Odd 1.55



Super Palpites Ferroviária x Novorizontino

Para quem gosta de ousar um pouco mais e buscar odds elevadas, separamos algumas opções:



🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - Odd 5.00



🔥 Ferroviária vence por 2 gols de diferença - Odd 7.00



💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Novorizontino

Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca apostas mais seguras. Veja algumas opções:



🟢 Empate - Odd 3.10 Risco: Baixo



⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Novorizontino

As odds médias oferecem uma boa relação entre risco e retorno. Confira:



🟡 Ambos marcam - Sim - Odd 2.25 Risco: Médio



🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Novorizontino

Para os apostadores mais ousados, as odds altas podem trazer grandes lucros. Veja nossas sugestões:



🔴 Vitória do Novorizontino - Odd 3.10 Risco: Alto



Ferroviária x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

Saiba todos os detalhes do confronto:



Partida: Ferroviária x Novorizontino

Competição: Série B do Brasileirão

Data: 15 de setembro de 2025

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

Onde assistir: ESPN, Disney+ e SKY+



Como Ferroviária e Novorizontino Chegam Para o Confronto

A Ferroviária busca consolidar sua posição em casa e iniciar uma sequência positiva na Série B. A equipe precisa mostrar sua força para conquistar a confiança da torcida.

O Novorizontino, por outro lado, quer se manter na parte de cima da tabela e conquistar pontos importantes fora de casa. A equipe busca mostrar sua consistência e organização.

Últimos Jogos da Ferroviária

A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.



✅ Ferroviária 2x1 Al Wahda - Pro League



✅ Al-Ahli 1x3 Ferroviária - Pro League



🟡 Ferroviária 0x0 Damac - Pro League



❌ Al Kholood 1x0 Ferroviária - Pro League



✅ Ferroviária 2x1 Al Hkaleej - Pro League



Últimos Jogos do Novorizontino

O Novorizontino vem de uma sequência de resultados com algumas derrotas. A equipe precisa encontrar o caminho das vitórias para subir na tabela.



🟡 Novorizontino 1x1 Atlético Goianiense



❌ Atlético Paranaense 3x2 Novorizontino



❌ Criciúma 1x0 Novorizontino



❌ Novorizontino 0x1 Coritiba



🟡 Volta Redonda 1x1 Novorizontino



Nossa Opinião para Ferroviária x Novorizontino

A partida entre Ferroviária e Novorizontino promete ser disputada, com ambos os times buscando a vitória. A Ferroviária, jogando em casa, tentará impor seu ritmo, enquanto o Novorizontino buscará aproveitar as oportunidades para somar pontos. Acreditamos em um jogo com chances de gols, com as duas equipes buscando o ataque.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.