Ferroviária
Serie B - Brazil
Estádio Doutor Adhemar de Barros
Novorizontino
Ferroviária x Novorizontino Palpite, Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão Série B

Publicado
15.09.2025
Atualizado em
15.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Ferroviária x Novorizontino? O duelo desta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, promete muita emoção pela Série B do Brasileirão.


De um lado, a Ferroviária busca a vitória para se recuperar na competição. Do outro, o Novorizontino quer manter o bom momento e subir na tabela.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Ferroviária x Novorizontino, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Ferroviária x Novorizontino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos três dicas com boas chances de green.



  • 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos marcam sim - Odd 2.25

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.60


Palpites Alternativos Ferroviária x Novorizontino


Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



  • ⚽ Resultado correto: Ferroviária 1 x 1 Novorizontino - Odd 6.50

  • ⚽ Chance dupla: Empate ou Novorizontino - Odd 1.55


Super Palpites Ferroviária x Novorizontino


Para quem gosta de ousar um pouco mais e buscar odds elevadas, separamos algumas opções:



  • 🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - Odd 5.00

  • 🔥 Ferroviária vence por 2 gols de diferença - Odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Novorizontino


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca apostas mais seguras. Veja algumas opções:



  • 🟢 Empate - Odd 3.10 Risco: Baixo


⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Novorizontino


As odds médias oferecem uma boa relação entre risco e retorno. Confira:



  • 🟡 Ambos marcam - Sim - Odd 2.25 Risco: Médio


🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Novorizontino


Para os apostadores mais ousados, as odds altas podem trazer grandes lucros. Veja nossas sugestões:



  • 🔴 Vitória do Novorizontino - Odd 3.10 Risco: Alto


Ferroviária x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes do confronto:



  • Partida: Ferroviária x Novorizontino

  • Competição: Série B do Brasileirão

  • Data: 15 de setembro de 2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

  • Onde assistir: ESPN, Disney+ e SKY+


Como Ferroviária e Novorizontino Chegam Para o Confronto


A Ferroviária busca consolidar sua posição em casa e iniciar uma sequência positiva na Série B. A equipe precisa mostrar sua força para conquistar a confiança da torcida.


O Novorizontino, por outro lado, quer se manter na parte de cima da tabela e conquistar pontos importantes fora de casa. A equipe busca mostrar sua consistência e organização.


Últimos Jogos da Ferroviária


A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.



  • ✅ Ferroviária 2x1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1x3 Ferroviária - Pro League

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1x0 Ferroviária - Pro League

  • ✅ Ferroviária 2x1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do Novorizontino


O Novorizontino vem de uma sequência de resultados com algumas derrotas. A equipe precisa encontrar o caminho das vitórias para subir na tabela.



  • 🟡 Novorizontino 1x1 Atlético Goianiense

  • ❌ Atlético Paranaense 3x2 Novorizontino

  • ❌ Criciúma 1x0 Novorizontino

  • ❌ Novorizontino 0x1 Coritiba

  • 🟡 Volta Redonda 1x1 Novorizontino


Nossa Opinião para Ferroviária x Novorizontino


A partida entre Ferroviária e Novorizontino promete ser disputada, com ambos os times buscando a vitória. A Ferroviária, jogando em casa, tentará impor seu ritmo, enquanto o Novorizontino buscará aproveitar as oportunidades para somar pontos. Acreditamos em um jogo com chances de gols, com as duas equipes buscando o ataque.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


 

Ferroviária x Novorizontino: Palpite do Dia

Ferroviária x Novorizontino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ferroviária x Novorizontino: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Novorizontino
2 - 2
Ferroviária
2021 Paulista - A1
Novorizontino
3 - 1
Ferroviária
2020 Paulista - A1
Ferroviária
0 - 0
Novorizontino

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


