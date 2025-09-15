- D
Ferroviária x Novorizontino Palpite, Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão Série B
Buscando palpite para Ferroviária x Novorizontino? O duelo desta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, promete muita emoção pela Série B do Brasileirão.
De um lado, a Ferroviária busca a vitória para se recuperar na competição. Do outro, o Novorizontino quer manter o bom momento e subir na tabela.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Ferroviária x Novorizontino, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
Ferroviária x Novorizontino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos três dicas com boas chances de green.
- 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.10
- 🎯 Ambos marcam sim - Odd 2.25
- 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.60
Palpites Alternativos Ferroviária x Novorizontino
Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:
- ⚽ Resultado correto: Ferroviária 1 x 1 Novorizontino - Odd 6.50
- ⚽ Chance dupla: Empate ou Novorizontino - Odd 1.55
Super Palpites Ferroviária x Novorizontino
Para quem gosta de ousar um pouco mais e buscar odds elevadas, separamos algumas opções:
- 🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - Odd 5.00
- 🔥 Ferroviária vence por 2 gols de diferença - Odd 7.00
💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Novorizontino
Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca apostas mais seguras. Veja algumas opções:
- 🟢 Empate - Odd 3.10 Risco: Baixo
⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Novorizontino
As odds médias oferecem uma boa relação entre risco e retorno. Confira:
- 🟡 Ambos marcam - Sim - Odd 2.25 Risco: Médio
🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Novorizontino
Para os apostadores mais ousados, as odds altas podem trazer grandes lucros. Veja nossas sugestões:
- 🔴 Vitória do Novorizontino - Odd 3.10 Risco: Alto
Ferroviária x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba todos os detalhes do confronto:
- Partida: Ferroviária x Novorizontino
- Competição: Série B do Brasileirão
- Data: 15 de setembro de 2025
- Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara
- Onde assistir: ESPN, Disney+ e SKY+
Como Ferroviária e Novorizontino Chegam Para o Confronto
A Ferroviária busca consolidar sua posição em casa e iniciar uma sequência positiva na Série B. A equipe precisa mostrar sua força para conquistar a confiança da torcida.
O Novorizontino, por outro lado, quer se manter na parte de cima da tabela e conquistar pontos importantes fora de casa. A equipe busca mostrar sua consistência e organização.
Últimos Jogos da Ferroviária
A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.
- ✅ Ferroviária 2x1 Al Wahda - Pro League
- ✅ Al-Ahli 1x3 Ferroviária - Pro League
- 🟡 Ferroviária 0x0 Damac - Pro League
- ❌ Al Kholood 1x0 Ferroviária - Pro League
- ✅ Ferroviária 2x1 Al Hkaleej - Pro League
Últimos Jogos do Novorizontino
O Novorizontino vem de uma sequência de resultados com algumas derrotas. A equipe precisa encontrar o caminho das vitórias para subir na tabela.
- 🟡 Novorizontino 1x1 Atlético Goianiense
- ❌ Atlético Paranaense 3x2 Novorizontino
- ❌ Criciúma 1x0 Novorizontino
- ❌ Novorizontino 0x1 Coritiba
- 🟡 Volta Redonda 1x1 Novorizontino
Nossa Opinião para Ferroviária x Novorizontino
A partida entre Ferroviária e Novorizontino promete ser disputada, com ambos os times buscando a vitória. A Ferroviária, jogando em casa, tentará impor seu ritmo, enquanto o Novorizontino buscará aproveitar as oportunidades para somar pontos. Acreditamos em um jogo com chances de gols, com as duas equipes buscando o ataque.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Ferroviária x Novorizontino: Palpite do Dia
Ferroviária x Novorizontino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ferroviária x Novorizontino: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.