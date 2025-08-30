- E
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- V
- D
Ferroviária x Cuiabá Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie B (30/08)
Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela 24ª rodada da Serie B 2025. O jogo acontece a partir das 21:30 no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, e terá transmissão da ESPN e Disney+.
O duelo entre Ferroviária e Cuiabá promete ser um confronto interessante na busca por objetivos distintos na Série B. A Ferroviária busca se firmar na competição, enquanto o Cuiabá mira subir na tabela.
Confira nossos palpites de Ferroviária x Cuiabá, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Ferroviária x Cuiabá: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Ferroviária x Cuiabá, é fundamental analisar o momento atual de ambas as equipes na competição. A Ferroviária tem oscilado, enquanto o Cuiabá busca regularidade para se consolidar.
Baseado nas estatísticas recentes, o jogo pode apresentar oportunidades interessantes. A Ferroviária tem mostrado bom desempenho em casa, o que pode ser um diferencial contra o Cuiabá.
- 🎯 Vitória da Ferroviária - odd 2.30
- 🎯 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.60
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
Palpites Alternativos Ferroviária x Cuiabá
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Observamos que a tendência de jogos com gols para ambos os lados pode ser explorada.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca fugir dos palpites mais comuns. O histórico recente dos times sugere um jogo aberto, com potencial para surpreender.
- 🎯 Placar Exato: 1-1 - odd 6.50
- 🎯 Cartão Amarelo para o Cuiabá - odd 3.10
- 🎯 Ferroviária vence ambos os tempos - odd 4.20
Super Palpites Ferroviária x Cuiabá
- 🚀 Vitória da Ferroviária + Mais de 2.5 Gols na partida - odd 3.75
💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Cuiabá
- 🔵 Ferroviária com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.35
- 🟢 Menos de 2.5 gols na partida - odd 1.70
- 🟡 Cuiabá marca gol nos dois tempos - odd 2.40
⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Cuiabá
- 🔵 Vitória da Ferroviária - odd 2.30
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🟡 Resultado Correto: 2-1 para a Ferroviária - odd 7.00
🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Cuiabá
- 🔵 Ferroviária vence e ambos marcam - odd 4.10
- 🟢 Intervalo/Final: Empate/Ferroviária - odd 5.50
- 🟡 Cuiabá vence sem sofrer gols - odd 7.50
Ferroviária x Cuiabá: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ferroviária x Cuiabá - Serie B 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Ferroviária e Cuiabá Chegam Para o Confronto
A Ferroviária tem buscado se impor em casa para somar pontos importantes na Série B. A equipe precisa de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento e alcançar seus objetivos.
Já o Cuiabá, embora tenha um histórico recente positivo, quer manter a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra força e busca surpreender como visitante.
Últimos Jogos da Ferroviária
A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe mostrou capacidade de reação em alguns jogos, mas precisa de maior consistência para embalar na competição.
Nos últimos confrontos, a Ferroviária enfrentou adversários de diferentes níveis. O time busca ajustar a defesa e o ataque para melhorar seus resultados no campeonato.
- ✅ Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Serie B
- ✅ Atletico Goianiense 0x1 Ferroviária - Serie B
- ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Serie B
- ✅ Remo 0x1 Ferroviária - Serie B
- 🟡 Ferroviária 0x0 Operario-PR - Serie B
Últimos Jogos do Cuiabá
O Cuiabá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos. A equipe tem demonstrado um bom entrosamento e vem conquistando resultados importantes, o que anima a torcida.
A consistência do Cuiabá tem sido um fator chave. O time tem conseguido apresentar um futebol consistente e buscar a vitória em seus confrontos.
- ✅ Cuiabá 1x0 Atletico Goianiense - Serie B
- ✅ Atletico Paranaense 1x1 Cuiaba - Serie B
- ❌ Avai 2x1 Cuiaba - Serie B
- ✅ Cuiaba 1x0 Volta Redonda - Serie B
- ❌ Criciuma 2x1 Cuiaba - Serie B
Ferroviária x Cuiaba: Palpite do Dia
Ferroviária x Cuiaba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ferroviária x Cuiaba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Nossa Opinião para Ferroviária x Cuiabá
Analisando o confronto, a Ferroviária chega com a vantagem de jogar em casa. O time precisa impor seu ritmo para buscar os três pontos essenciais para a sua campanha.
O Cuiabá, por outro lado, quer provar sua força mesmo como visitante. A expectativa é de um jogo aberto, onde os detalhes podem definir o vencedor.
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- E
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- V
Cruzeiro W Vence
- D
- E
- E
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- E
Besiktas Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- D
Real Sociedad Vence