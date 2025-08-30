Assine UOL
Ferroviária
Serie B - Brazil
Estádio Doutor Adhemar de Barros
Cuiaba
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
Ferroviária x Cuiabá Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie B (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela 24ª rodada da Serie B 2025. O jogo acontece a partir das 21:30 no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, e terá transmissão da ESPN e Disney+.


O duelo entre Ferroviária e Cuiabá promete ser um confronto interessante na busca por objetivos distintos na Série B. A Ferroviária busca se firmar na competição, enquanto o Cuiabá mira subir na tabela.


Confira nossos palpites de Ferroviária x Cuiabá, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Ferroviária x Cuiabá: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Ferroviária x Cuiabá, é fundamental analisar o momento atual de ambas as equipes na competição. A Ferroviária tem oscilado, enquanto o Cuiabá busca regularidade para se consolidar.


Baseado nas estatísticas recentes, o jogo pode apresentar oportunidades interessantes. A Ferroviária tem mostrado bom desempenho em casa, o que pode ser um diferencial contra o Cuiabá.



  • 🎯 Vitória da Ferroviária - odd 2.30

  • 🎯 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.60

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95


Palpites Alternativos Ferroviária x Cuiabá


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Observamos que a tendência de jogos com gols para ambos os lados pode ser explorada.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca fugir dos palpites mais comuns. O histórico recente dos times sugere um jogo aberto, com potencial para surpreender.



  • 🎯 Placar Exato: 1-1 - odd 6.50

  • 🎯 Cartão Amarelo para o Cuiabá - odd 3.10

  • 🎯 Ferroviária vence ambos os tempos - odd 4.20


Super Palpites Ferroviária x Cuiabá



  • 🚀 Vitória da Ferroviária + Mais de 2.5 Gols na partida - odd 3.75


💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Cuiabá



  • 🔵 Ferroviária com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.35

  • 🟢 Menos de 2.5 gols na partida - odd 1.70

  • 🟡 Cuiabá marca gol nos dois tempos - odd 2.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Cuiabá



  • 🔵 Vitória da Ferroviária - odd 2.30

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🟡 Resultado Correto: 2-1 para a Ferroviária - odd 7.00


🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Cuiabá



  • 🔵 Ferroviária vence e ambos marcam - odd 4.10

  • 🟢 Intervalo/Final: Empate/Ferroviária - odd 5.50

  • 🟡 Cuiabá vence sem sofrer gols - odd 7.50


Ferroviária x Cuiabá: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Ferroviária x Cuiabá - Serie B 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Ferroviária e Cuiabá Chegam Para o Confronto


A Ferroviária tem buscado se impor em casa para somar pontos importantes na Série B. A equipe precisa de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento e alcançar seus objetivos.


Já o Cuiabá, embora tenha um histórico recente positivo, quer manter a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra força e busca surpreender como visitante.


Últimos Jogos da Ferroviária


A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe mostrou capacidade de reação em alguns jogos, mas precisa de maior consistência para embalar na competição.


Nos últimos confrontos, a Ferroviária enfrentou adversários de diferentes níveis. O time busca ajustar a defesa e o ataque para melhorar seus resultados no campeonato.



  • ✅ Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Serie B

  • ✅ Atletico Goianiense 0x1 Ferroviária - Serie B

  • ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Serie B

  • ✅ Remo 0x1 Ferroviária - Serie B

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Operario-PR - Serie B


Últimos Jogos do Cuiabá


O Cuiabá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos. A equipe tem demonstrado um bom entrosamento e vem conquistando resultados importantes, o que anima a torcida.


A consistência do Cuiabá tem sido um fator chave. O time tem conseguido apresentar um futebol consistente e buscar a vitória em seus confrontos.



  • ✅ Cuiabá 1x0 Atletico Goianiense - Serie B

  • ✅ Atletico Paranaense 1x1 Cuiaba - Serie B

  • ❌ Avai 2x1 Cuiaba - Serie B

  • ✅ Cuiaba 1x0 Volta Redonda - Serie B

  • ❌ Criciuma 2x1 Cuiaba - Serie B


 

Ferroviária x Cuiaba: Palpite do Dia

Ferroviária x Cuiaba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ferroviária x Cuiaba: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Cuiaba
1 - 0
Ferroviária

Nossa Opinião para Ferroviária x Cuiabá


Analisando o confronto, a Ferroviária chega com a vantagem de jogar em casa. O time precisa impor seu ritmo para buscar os três pontos essenciais para a sua campanha.


O Cuiabá, por outro lado, quer provar sua força mesmo como visitante. A expectativa é de um jogo aberto, onde os detalhes podem definir o vencedor.


Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

