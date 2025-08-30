Ferroviária x Cuiabá Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie B (30/08)

Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela 24ª rodada da Serie B 2025. O jogo acontece a partir das 21:30 no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, e terá transmissão da ESPN e Disney+.

O duelo entre Ferroviária e Cuiabá promete ser um confronto interessante na busca por objetivos distintos na Série B. A Ferroviária busca se firmar na competição, enquanto o Cuiabá mira subir na tabela.

Confira nossos palpites de Ferroviária x Cuiabá, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.

Palpites de Ferroviária x Cuiabá: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Ferroviária x Cuiabá, é fundamental analisar o momento atual de ambas as equipes na competição. A Ferroviária tem oscilado, enquanto o Cuiabá busca regularidade para se consolidar.

Baseado nas estatísticas recentes, o jogo pode apresentar oportunidades interessantes. A Ferroviária tem mostrado bom desempenho em casa, o que pode ser um diferencial contra o Cuiabá.



🎯 Vitória da Ferroviária - odd 2.30

🎯 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.60

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



Palpites Alternativos Ferroviária x Cuiabá

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Observamos que a tendência de jogos com gols para ambos os lados pode ser explorada.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca fugir dos palpites mais comuns. O histórico recente dos times sugere um jogo aberto, com potencial para surpreender.



🎯 Placar Exato: 1-1 - odd 6.50

🎯 Cartão Amarelo para o Cuiabá - odd 3.10

🎯 Ferroviária vence ambos os tempos - odd 4.20



Super Palpites Ferroviária x Cuiabá



🚀 Vitória da Ferroviária + Mais de 2.5 Gols na partida - odd 3.75



💰 Palpites de Odds Baixas Ferroviária x Cuiabá



🔵 Ferroviária com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.35

🟢 Menos de 2.5 gols na partida - odd 1.70

🟡 Cuiabá marca gol nos dois tempos - odd 2.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Ferroviária x Cuiabá



🔵 Vitória da Ferroviária - odd 2.30

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🟡 Resultado Correto: 2-1 para a Ferroviária - odd 7.00



🚀 Palpites de Odds Altas Ferroviária x Cuiabá



🔵 Ferroviária vence e ambos marcam - odd 4.10

🟢 Intervalo/Final: Empate/Ferroviária - odd 5.50

🟡 Cuiabá vence sem sofrer gols - odd 7.50



Ferroviária x Cuiabá: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ferroviária x Cuiabá - Serie B 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araraquara

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Ferroviária e Cuiabá Chegam Para o Confronto

A Ferroviária tem buscado se impor em casa para somar pontos importantes na Série B. A equipe precisa de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento e alcançar seus objetivos.

Já o Cuiabá, embora tenha um histórico recente positivo, quer manter a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra força e busca surpreender como visitante.

Últimos Jogos da Ferroviária

A Ferroviária teve um desempenho recente com resultados variados. A equipe mostrou capacidade de reação em alguns jogos, mas precisa de maior consistência para embalar na competição.

Nos últimos confrontos, a Ferroviária enfrentou adversários de diferentes níveis. O time busca ajustar a defesa e o ataque para melhorar seus resultados no campeonato.



✅ Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Serie B



✅ Atletico Goianiense 0x1 Ferroviária - Serie B



✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Serie B



✅ Remo 0x1 Ferroviária - Serie B



🟡 Ferroviária 0x0 Operario-PR - Serie B



Últimos Jogos do Cuiabá

O Cuiabá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos. A equipe tem demonstrado um bom entrosamento e vem conquistando resultados importantes, o que anima a torcida.

A consistência do Cuiabá tem sido um fator chave. O time tem conseguido apresentar um futebol consistente e buscar a vitória em seus confrontos.