Ferroviária x Athletic Club: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B (18/07)

O duelo entre Ferroviária e Athletic Club acontece nesta sexta‑feira, 18/07, pela 17ª rodada do Brasileirão Série B 2025. A bola rola às 21h30 na Arena Fonte Luminosa, Araraquara, e confira a seguir nossas dicas e odds completas deste confronto, com transmissão no Disney+.

A Ferroviária segue em 16º lugar com 18 pontos e precisa reagir para sair de perto da zona de rebaixamento. Já o Athletic Club, em 15º com os mesmos 18 pontos, sonha em subir na tabela.

Confira nosso palpites para esse confronto, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações.

Ferroviária x Athletic Club Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Ferroviária x Athletic Club sugerimos estes três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos pouco distintos no Brasileirão Série B.



Palpite 1 - Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.90

Menos de 2,5 gols

Palpite 2 - Total de cartões (Mais de 4,5) - odd pagando 1.80

Total de cartões (Mais de 4,5)

Palpite 3 - Dupla chance (X ou Athletic) - odd pagando 2.10



Justificativas

Palpite 1. Menos de 2,5 gols – odd 1.90

A Ferroviária teve média de somente 1,29 gols por jogo em casa, e o Athletic marcou 1,0 em média fora de casa. O histórico mostra equilíbrio: dois dos cinco duelos entre eles nos últimos anos ficaram abaixo de 3 gols. Esse perfil de jogo compacto favorece um confronto com poucos gols.

Palpite 2. Total de cartões (Mais de 4,5) – odd 1.80

Ambos os times estão pressionados: a Ferroviária luta contra para sair de perto do Z-4 e o Athletic para subir mais posições. Em jogos tensos, a média de faltas tem sido alta, com Ferroviária sofrendo média de 11,50 faltas e Athletic 12,19. Isso indica um jogo físico, sujeito a cartões.

Palpite 3. Dupla chance (X ou Athletic) – odd 2.10

Considerando o histórico recente, o Athletic saiu vitorioso por 4 a 0 no último encontro (14/07), mas tem desempenho um pouco abaixo fora de casa, a opção de palpite de dupla chance cobre o equilíbrio possível com segurança.

Ferroviária x Athletic Club - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Ferroviária x Athletic Club Últimos jogos nos últimos três anos:



23/09/2024 - Athletic 3‑0 Ferroviária (Série C 2024)



16/09/2024 - Ferroviária 3‑2 Athletic (Série C 2024)



10/08/2024 - Ferroviária 1‑1 Athletic (Série C 2024)



10/09/2023 - Athletic 1‑2 Ferroviária (Série D 2023)



06/09/2023 - Ferroviária 1‑0 Athletic (Série D 2023)



Últimas Notícias da Ferroviária

A Ferroviária vive momento delicado, com duas derrotas seguidas, sendo a última por 2-1 contra o Criciúma, no domingo passado. O time sofre com pressão de estar perto da zona de rebaixamento e busca reação em casa.

Ferroviária - Últimos 5 jogos



❌ Criciúma 2-1 Ferroviária



❌ Ferroviária 1-3 Vila Nova



❌ Paysandu 2-1 Ferroviária



✅ Ferroviária 1-0 CRB



❌ Chapecoense 2-1 Ferroviária



Últimas Notícias do Athletic Club

O Athletic vem de vitória convincente por 4 a 0 sobre o Avaí e ganhou confiança. O técnico destacou boa vibração e aposta em sequência. O momento inspira esperança de continuar subindo.

Athletic - Últimos 5 jogos



✅ Athletic 4-0 Avaí



✅ América-MG 0-1 Athletic



❌ Athletic 1-2 Remo



✅ Goiás 1-2 Athletic



✅ Athletic 2-1 Operário



Ferroviária x Athletic Club: quem ganha? - Melhores odds

A Ferroviária tem 38% de chance de vitória por 1 a 0, calculada pela odd 2.60. Já o empate de 0 a 0 fica em 19% (odd 3.30) e o Athletic tem 19% num placar 0 a 1 (odd 3.10).



Ferroviária ganha - odd 2.60 (Superbet)



Empate - odd 3.30 (Superbet)



Athletic ganha - odd 3.10 (Superbet)



Lembre-se: as odds podem alterar a qualquer momento.

Ferroviária x Athletic Club: Palpite de Odds altas para o jogo

Aqui vai uma aposta combinada com odds atrativas (>4.00) oferecida pela Superbet:



Menos de 2,5 gols + Dupla chance (X/Athletic) - Odd 4.20 na Superbet



Ferroviária x Athletic Club: Estatísticas

Estatísticas Brasileirão Série B



Ferroviária tem média de 1,29 gols por partida em casa



Athletic Club marca 1,0 gols por jogo fora de casa



Ferroviária sofre média de 11,50 faltas e Athletic 12,19



Histórico entre os times mostra média de 2,8 gols por confronto



Nos últimos 5 jogos, Athletic venceu 1 vez e Ferroviária venceu 3 vezes, e os times empataram 1 vez.



Ferroviária x Athletic Club - Onde Assistir Ao vivo

Quer saber onde assistir o embate entre Ferroviária x Athletic Club? Então anota aí: a plataforma de streaming Disney+ vai transmitir o jogo. A partida está marcada para as 21h30 desta sexta‑feira, no estádio Arena Fonte Luminosa, Araraquara.

Tudo o que você precisa saber de Ferroviária x Athletic Club: