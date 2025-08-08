Assine UOL
Ferroviária
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Doutor Adhemar de Barros
Amazonas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 18:57

Ferroviária x Amazonas: Palpite Odds Altas +4, +6, Onde Assistir, Série B, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Ferroviária x Amazonas coloca frente a frente dois times que lutam para fugir do rebaixamento na Série B. Neste conteúdo, trago um palpite com odds acima de 4.99, além de sugestões conservadoras e análises com base nos números recentes.


Se você busca entender como apostar com responsabilidade e com boas chances de acerto, siga comigo na leitura. Vamos analisar as chances reais das equipes, o desempenho atual e, claro, os palpites mais promissores para este jogo.


Ferroviária x Amazonas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🔥 Palpite: Dupla Hipótese - Ferroviária ou Empate (odd 1.23)

  • 🔥 Palpite: Menos de 2.5 gols (odd 1.54)

  • 🔥 Palpite: Ambos marcam - Não (odd 1.65)


Este é um confronto com perfis parecidos: defesas que falham, ataques pouco inspirados e campanhas frágeis. Mas o fator casa pesa, e a Ferroviária mostra leve vantagem. São palpites para quem prefere segurança.


Palpites Alternativos Ferroviária x Amazonas



  • 🔥 Palpite: Primeiro gol - Ferroviária (odd 1.71)

  • 🔥 Palpite: Total de escanteios - Mais de 10.5 (odd 2.06)

  • 🔥 Palpite: Vitória da Ferroviária sem sofrer gol (odd 2.80)


💰 Ferroviária x Amazonas: Palpites de Odds Baixas



  • 🔥 Palpite: Empate Anula Aposta - Ferroviária (odd 1.38)

  • 🔥 Palpite: Total de Gols - Menos de 3.5 (odd 1.18)

  • 🔥 Palpite: Ferroviária marca ao menos 1 gol (odd 1.28)


⚖️ Ferroviária x Amazonas: Palpites de Odds Médias



  • 🔥 Palpite: Total de Gols - Exatamente 2 (odd 3.41)

  • 🔥 Palpite: Intervalo/Final - Empate / Ferroviária (odd 4.61)

  • 🔥 Palpite: Amazonas não marca (odd 2.13)


🚀 Ferroviária x Amazonas: Palpites de Odds Altas



  • 🔥 Palpite: Placar Exato - 1x0 Ferroviária (odd 4.99)

  • 🔥 Palpite: Total Exato de Gols - 1 (odd 3.89)

  • 🔥 Palpite: Vitória da Ferroviária por 2 gols de diferença (odd 6.99)


Ferroviária x Amazonas - Onde Assistir e Ficha do Jogo


Partida decisiva para as duas equipes, que vivem realidade parecida e buscam escapar da zona de rebaixamento. O jogo será transmitido com exclusividade na Disney+, e pode ser determinante para o futuro dos clubes na temporada.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ferroviária x Amazonas - Brasileirão Série B

  • 📅 Data: 08/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Ferroviária e Amazonas Chegam Para o Confronto


A Ferroviária vive um momento estável. Nos últimos três jogos, não perdeu e venceu fora de casa na rodada passada. Mesmo assim, em casa tem tido dificuldade para vencer, o que pressiona a equipe a mostrar mais eficiência.


Já o Amazonas tenta encontrar forças na reta final. Não perde há quatro partidas, mas também não vence. Seu desempenho fora de casa é preocupante: nenhum triunfo em nove jogos. O time precisa de algo novo para sonhar com a permanência.

Ferroviária x Amazonas: Palpite do Dia

Ferroviária Vence

Ferroviária Vence
Superbet logo
2.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

+18. Aposte com responsabilidade.

Ferroviária x Amazonas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ferroviária x Amazonas: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Amazonas
0 - 0
Ferroviária

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ferroviária
Empate
Amazonas

Jogo Responsável


Apostas esportivas podem ser divertidas, mas é fundamental apostar com responsabilidade. Antes de qualquer aposta, defina um limite de valor e não ultrapasse esse teto. Se perder, aceite o resultado sem tentar recuperar de imediato. Essa é uma armadilha comum que leva à compulsão.


Evite apostar quando estiver triste, estressado ou sob efeito de álcool. Esses estados emocionais comprometem suas decisões. Também é importante não ver as apostas como fonte de renda ou solução para problemas financeiros. Elas são, no máximo, uma forma de entretenimento.


Para mais orientações, acesse o conteúdo oficial sobre Jogo Responsável.

