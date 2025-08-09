Ferroviária x São Paulo: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Brasileirão Feminino

Ferroviária x São Paulo: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), a partir das 15h30 (horário de Brasília), válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O duelo será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão pela SporTV e TV Brasil.

Ambas as equipes buscam abrir vantagem neste jogo de ida. O equilíbrio nas estatísticas e o histórico recente indicam um duelo com boa margem para explorar mercados alternativos com valor.

Ferroviária x São Paulo: Palpite com Odds Altas +3



🔥 Palpite 1: Chance Dupla X2 - Odd 1.25 na F12.Bet

⚡ Palpite 2: Mais de 2,5 Gols - Odd 1.73 na Novibet

💧 Palpite 3: Empate Anula Aposta São Paulo - Odd 2.50 na Superbet



O histórico recente entre as equipes mostra equilíbrio, mas o momento e as métricas estatísticas sugerem caminhos interessantes para quem busca boas cotações com fundamentos.

🔥 Palpite 1: Chance Dupla X2 - Odd 1.25

A equipe do São Paulo chega com mais consistência ofensiva e média de gols favorável nos confrontos recentes. Diante de uma Ferroviária que sofreu gols em cinco dos últimos sete jogos, proteger com o empate ou vitória do Tricolor é uma forma sólida de começar a rodada com um palpite de segurança.

⚡ Palpite: Mais de 2,5 Gols - Odd 1.73

Apesar de alguns jogos recentes com placares curtos, os dois times têm características ofensivas que se destacam em fases decisivas. A necessidade de construir vantagem no primeiro jogo deve levar as equipes a se exporem mais, abrindo margem para um total superior a 2,5 gols.

💧 Palpite: Empate Anula Aposta São Paulo - Odd 2.50

Com um elenco mais consolidado e maior poder de decisão em jogos grandes, o São Paulo aparece como levemente favorito. A aposta com anulação em caso de empate equilibra risco e retorno, sendo uma alternativa para quem aposta com cautela, mas busca boas odds.

Ferroviária x São Paulo: Onde Assistir ao Vivo

Você pode assistir ao confronto Ferroviária x São Paulo neste sábado, 09/08, às 15h30, com transmissão provável no SporTV ou TV Brasil.

Tudo o que você precisa saber de Ferroviária x São Paulo:



⚽️ Confronto: Ferroviária x São Paulo - Brasileirão Feminino 2025

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara

📺 Onde vai passar: SporTV ou TV Brasil



Ferroviária x São Paulo: Quem Ganha? Melhores Odds

Segundo as cotações mais recentes, o São Paulo chega como favorito:



🏆 São Paulo vence - Odd 1.97 na Betnacional



⚖️ Empate - Odd 3.45 na Betnacional



👀 Ferroviária vence - Odd 3.55 na Betnacional



Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?