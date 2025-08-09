Assine UOL
Ferroviaria W
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
Brasileiro Women - Brazil
São Paulo W
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.3
2
2.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.1
2
2.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.85
x
3.15
2
2.32
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 06:30

Ferroviária x São Paulo: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Brasileirão Feminino

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Ferroviária x São Paulo: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), a partir das 15h30 (horário de Brasília), válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O duelo será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão pela SporTV e TV Brasil.


Ambas as equipes buscam abrir vantagem neste jogo de ida. O equilíbrio nas estatísticas e o histórico recente indicam um duelo com boa margem para explorar mercados alternativos com valor.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Ferroviária x São Paulo: Palpite com Odds Altas +3



  • 🔥 Palpite 1: Chance Dupla X2 - Odd 1.25 na F12.Bet

  • ⚡ Palpite 2: Mais de 2,5 Gols - Odd 1.73 na Novibet

  • 💧 Palpite 3: Empate Anula Aposta São Paulo - Odd 2.50 na Superbet


O histórico recente entre as equipes mostra equilíbrio, mas o momento e as métricas estatísticas sugerem caminhos interessantes para quem busca boas cotações com fundamentos.


🔥 Palpite 1: Chance Dupla X2 - Odd 1.25


A equipe do São Paulo chega com mais consistência ofensiva e média de gols favorável nos confrontos recentes. Diante de uma Ferroviária que sofreu gols em cinco dos últimos sete jogos, proteger com o empate ou vitória do Tricolor é uma forma sólida de começar a rodada com um palpite de segurança.


⚡ Palpite: Mais de 2,5 Gols - Odd 1.73


Apesar de alguns jogos recentes com placares curtos, os dois times têm características ofensivas que se destacam em fases decisivas. A necessidade de construir vantagem no primeiro jogo deve levar as equipes a se exporem mais, abrindo margem para um total superior a 2,5 gols.


💧 Palpite: Empate Anula Aposta São Paulo - Odd 2.50


Com um elenco mais consolidado e maior poder de decisão em jogos grandes, o São Paulo aparece como levemente favorito. A aposta com anulação em caso de empate equilibra risco e retorno, sendo uma alternativa para quem aposta com cautela, mas busca boas odds.


Ferroviária x São Paulo: Onde Assistir ao Vivo


Você pode assistir ao confronto Ferroviária x São Paulo neste sábado, 09/08, às 15h30, com transmissão provável no SporTV ou TV Brasil.


Tudo o que você precisa saber de Ferroviária x São Paulo:



  • ⚽️ Confronto: Ferroviária x São Paulo - Brasileirão Feminino 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara

  • 📺 Onde vai passar: SporTV ou TV Brasil


Ferroviária x São Paulo: Quem Ganha? Melhores Odds


Segundo as cotações mais recentes, o São Paulo chega como favorito:



  • 🏆 São Paulo vence - Odd 1.97 na Betnacional

  • ⚖️ Empate - Odd 3.45 na Betnacional

  • 👀 Ferroviária vence - Odd 3.55 na Betnacional


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?

Ver mais Ver menos

Ferroviaria W x São Paulo W: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Tanzania - Madagascar
1
1.65
Sao Paulo - Vitoria
1
1.68
Flamengo - Mirassol
1
1.34
Múltipla
3.71
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.29
Apostar agora

Ferroviaria W x São Paulo W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ferroviaria W x São Paulo W: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Brasileiro Women
São Paulo W
0 - 0
Ferroviaria W
2025 Brasileiro Women
Ferroviaria W
1 - 0
São Paulo W
2024 Brasileiro Women
Ferroviaria W
1 - 0
São Paulo W
2024 Brasileiro Women
São Paulo W
2 - 1
Ferroviaria W
2024 Brasileiro Women
São Paulo W
1 - 1
Ferroviaria W

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ferroviaria W
Empate
São Paulo W

Jogo Responsável: Diversão com Consciência


Apostar pode ser divertido, desde que feito com consciência. Defina um limite financeiro para jogar, evite buscar compensação por perdas e não aposte com base na emoção. O Brasileirão Feminino tem jogos equilibrados e, por isso, é ideal fazer análises frias antes de montar uma aposta.


Evite múltiplas com muitas seleções e lembre-se: estatísticas e histórico ajudam, mas não garantem nada. Mantenha o foco no entretenimento.


Veja mais dicas no nosso conteúdo exclusivo sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Belgrano Cordoba
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Banfield
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V

Belgrano Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barracas Central
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Aldosivi
  • D
  • E
  • D
  • E
  • V

Barracas Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nacional
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
GIL Vicente
  • E
  • V
  • E
  • E
  • E

Nacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aberdeen
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Celtic
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Celtic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leeds
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

AC Milan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites