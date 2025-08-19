Ferencváros x Qarabag: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões - 19/08

Confira palpite para Ferencváros x Qarabag, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Ferencváros e Qarabag se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta terça-feira dia 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Groupama Arena. Ferencváros x Qarabag terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365.

Palpites de Ferencváros x Qarabag: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga dos Campeões UEFA 25/26, analisamos o desempenho de Ferencváros e Qarabag para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Ferencváros - Odd de 1.95 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.87 na Betnacional



Palpites Alternativos Ferencváros x Qarabag

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Ferencváros x Qarabag. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo de ambas as equipes e a solidez defensiva do Qarabag, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Handicap Asiático: Ferencváros -0.5 - Odd de 2.15 na Stake



⚽ Ferencváros vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.75 na Superbet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.94 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Ferencváros x Qarabag

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga dos Campeões para oferecer opções seguras.



⚽ Dupla Chance: Ferencváros ou Empate - Odd de 1.30 na Superbet



⚽ Total de Gols Ferencváros - Mais de 0.5 - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Stake



Palpites de Odds Médias Ferencváros x Qarabag

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



⚽ Ferencváros vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Novibet



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Ferencváros/Ferencváros - Odd de 3.50 na Novibet



⚽ Qarabag vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 5.00 na Superbet



Palpites de Odds Altas Ferencváros x Qarabag



⚽ Placar Exato: 2-1 para o Ferencváros - Odd de 7.87 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Ferencváros - Odd de 5.00 na Stake



⚽ O que vai acontecer primeiro no jogo - Tiro de Meta - Odd de 8.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Ferencváros x Qarabag: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Ferencváros x Qarabag - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 19/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Groupama Arena, Budapeste (Hungria)

Transmissão: Novibet e Bet365



Como assistir Ferencváros x Qarabag

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Ferencváros e Qarabag Chegam Para o Confronto

O Ferencváros, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe tem uma média de 2.3 gols marcados e 1.0 gol sofrido na competição. A média de 5.5 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. O Ferencváros buscará impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar.

O Qarabag, por sua vez, tem um ataque um pouco mais forte, com uma média de 2.5 gols marcados e 6.0 escanteios, o que aponta para um volume ofensivo considerável. A equipe tem uma defesa muito sólida, com uma média de apenas 0.3 gols sofridos por jogo. O Qarabag buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.