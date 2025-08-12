Assine UOL
Ferencvarosi TC
UEFA Champions League - World Wide
Groupama Aréna
Ludogorets
Ferencvaros x Ludogorets: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Liga dos Campeões

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Ferencvaros x Ludogorets: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, o que significa que um dos times avançará para a próxima fase.


A partida terá lugar nesta terça-feira (12/08), a partir das 15h15 (horário de Brasília), no estádio Groupama Arena, com transmissão nas bets Bet365, Superbet e Novibet.


O primeiro jogo terminou em um empate sem gols (0 a 0) e agora a disputa está aberta.


Apesar da vantagem de jogar em casa, o Ferencvaros terá uma tarefa difícil para vencer o Ludogorets, que está em ótima fase. .


Ferencvaros x Ludogorets Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10


Palpites Alternativos Ferencvaros x Ludogorets



  • 🎯 Palpite: Ferencvaros (-1) Handicap Asiático - odd 1.86

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.63

  • 🎯 Palpite: Ferencvaros marca o primeiro gol - odd 1.46


💰 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7

  • 🟢 Palpite: Empate ou Ludogorets - odd 2.33

  • 🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10


⚖️ Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Ferencvaros e Sim (ambos marcam) - odd 3.76

  • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta, Ludogorets - odd 4.49

  • 🟡 Palpite: Empate/Ferencvaros (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.20


🚀 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 0 - odd 5.30

  • 🟢 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.88

  • 🟡 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: Ludogorets Gol e Ludogorets - odd 7.03


Ferencvaros x Ludogorets: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Ferencvaros x Ludogorets é a partida de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, que acontecerá no estádio Groupama Arena. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.


Agora, a vantagem de jogar em casa é do Ferencvaros. Para avançar, os times precisam vencer no tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis. O perdedor da partida será eliminado da competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Ferencvaros x Ludogorets - Liga dos Campeões da UEFA

  • 📅 Data: 12/08/25

  • Horário: 15h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Groupama Arena, Budapeste, Hungria

  • 📺 Transmissão: Novibet, Superbet e bet365


Como Ferencvaros e Ludogorets Chegam Para o Confronto


O Ferencvaros chega para a partida com um bom desempenho global, não perdendo há 10 jogos em todas as competições. O time tem uma média de 2.3 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.


O Ludogorets também está em uma boa fase, não perdendo há nove jogos globalmente. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo. Ao contrário do seu adversário, o Ludogorets tem um estilo mais defensivo, já que 60% dos seus últimos jogos tiveram menos de 2.5 gols.

Ferencvarosi TC x Ludogorets: Palpite do Dia

Ferencvarosi TC Vence
Superbet logo
1.54
Apostar agora

Ferencvarosi TC x Ludogorets: Escalações Oficiais

Ferencvarosi TC x Ludogorets: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Ludogorets
0 - 0
Ferencvarosi TC
2022 Friendlies Clubs
Ferencvarosi TC
3 - 0
Ludogorets
2021 Friendlies Clubs
Ludogorets
1 - 3
Ferencvarosi TC
2019 UEFA Europa League
Ludogorets
1 - 1
Ferencvarosi TC
2019 UEFA Europa League
Ferencvarosi TC
0 - 3
Ludogorets

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é essencial que elas sejam feitas de forma responsável. É importante lembrar que as apostas não devem ser encaradas como uma forma de obter uma renda extra ou resolver problemas financeiros.


Para sua segurança, estabeleça limites de tempo e dinheiro e nunca aposte mais do que você pode perder. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para saber mais sobre o tema e os cuidados que você deve ter, acesse a página de Jogo Responsável.

