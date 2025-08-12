- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Ferencvaros x Ludogorets: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Liga dos Campeões
Ferencvaros x Ludogorets: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, o que significa que um dos times avançará para a próxima fase.
A partida terá lugar nesta terça-feira (12/08), a partir das 15h15 (horário de Brasília), no estádio Groupama Arena, com transmissão nas bets Bet365, Superbet e Novibet.
O primeiro jogo terminou em um empate sem gols (0 a 0) e agora a disputa está aberta.
Apesar da vantagem de jogar em casa, o Ferencvaros terá uma tarefa difícil para vencer o Ludogorets, que está em ótima fase. .
Ferencvaros x Ludogorets Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.96
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10
Palpites Alternativos Ferencvaros x Ludogorets
- 🎯 Palpite: Ferencvaros (-1) Handicap Asiático - odd 1.86
- 🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.63
- 🎯 Palpite: Ferencvaros marca o primeiro gol - odd 1.46
💰 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7
- 🟢 Palpite: Empate ou Ludogorets - odd 2.33
- 🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10
⚖️ Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Ferencvaros e Sim (ambos marcam) - odd 3.76
- 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta, Ludogorets - odd 4.49
- 🟡 Palpite: Empate/Ferencvaros (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.20
🚀 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 0 - odd 5.30
- 🟢 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.88
- 🟡 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: Ludogorets Gol e Ludogorets - odd 7.03
Ferencvaros x Ludogorets: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Ferencvaros x Ludogorets é a partida de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, que acontecerá no estádio Groupama Arena. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.
Agora, a vantagem de jogar em casa é do Ferencvaros. Para avançar, os times precisam vencer no tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis. O perdedor da partida será eliminado da competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ferencvaros x Ludogorets - Liga dos Campeões da UEFA
- 📅 Data: 12/08/25
- ⏰ Horário: 15h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Groupama Arena, Budapeste, Hungria
- 📺 Transmissão: Novibet, Superbet e bet365
Como Ferencvaros e Ludogorets Chegam Para o Confronto
O Ferencvaros chega para a partida com um bom desempenho global, não perdendo há 10 jogos em todas as competições. O time tem uma média de 2.3 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.
O Ludogorets também está em uma boa fase, não perdendo há nove jogos globalmente. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo. Ao contrário do seu adversário, o Ludogorets tem um estilo mais defensivo, já que 60% dos seus últimos jogos tiveram menos de 2.5 gols.
Ferencvarosi TC x Ludogorets: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ferencvarosi TC x Ludogorets: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ferencvarosi TC x Ludogorets: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é essencial que elas sejam feitas de forma responsável. É importante lembrar que as apostas não devem ser encaradas como uma forma de obter uma renda extra ou resolver problemas financeiros.
Para sua segurança, estabeleça limites de tempo e dinheiro e nunca aposte mais do que você pode perder. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para saber mais sobre o tema e os cuidados que você deve ter, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Once Caldas Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
Blackburn Vence
- V
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
PAOK Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Exeter City Vence
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- D
Maccabi Tel Aviv Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
FC Copenhagen Vence