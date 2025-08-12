Ferencvaros x Ludogorets: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Liga dos Campeões

Ferencvaros x Ludogorets: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, o que significa que um dos times avançará para a próxima fase.

A partida terá lugar nesta terça-feira (12/08), a partir das 15h15 (horário de Brasília), no estádio Groupama Arena, com transmissão nas bets Bet365, Superbet e Novibet.

O primeiro jogo terminou em um empate sem gols (0 a 0) e agora a disputa está aberta.

Apesar da vantagem de jogar em casa, o Ferencvaros terá uma tarefa difícil para vencer o Ludogorets, que está em ótima fase. .

Ferencvaros x Ludogorets Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.96



🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10



Palpites Alternativos Ferencvaros x Ludogorets



🎯 Palpite: Ferencvaros (-1) Handicap Asiático - odd 1.86



🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.63



🎯 Palpite: Ferencvaros marca o primeiro gol - odd 1.46



💰 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Ferencvaros vence - odd 1.7



🟢 Palpite: Empate ou Ludogorets - odd 2.33



🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 2.10



⚖️ Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Ferencvaros e Sim (ambos marcam) - odd 3.76



🟢 Palpite: Empate Anula Aposta, Ludogorets - odd 4.49



🟡 Palpite: Empate/Ferencvaros (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.20



🚀 Ferencvaros x Ludogorets: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 0 - odd 5.30



🟢 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.88



🟡 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: Ludogorets Gol e Ludogorets - odd 7.03



Ferencvaros x Ludogorets: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Ferencvaros x Ludogorets é a partida de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, que acontecerá no estádio Groupama Arena. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

Agora, a vantagem de jogar em casa é do Ferencvaros. Para avançar, os times precisam vencer no tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis. O perdedor da partida será eliminado da competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto : Ferencvaros x Ludogorets - Liga dos Campeões da UEFA

📅 Data : 12/08/25

⏰ Horário : 15h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local : Groupama Arena, Budapeste, Hungria

📺 Transmissão: Novibet, Superbet e bet365



Como Ferencvaros e Ludogorets Chegam Para o Confronto

O Ferencvaros chega para a partida com um bom desempenho global, não perdendo há 10 jogos em todas as competições. O time tem uma média de 2.3 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.

O Ludogorets também está em uma boa fase, não perdendo há nove jogos globalmente. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo. Ao contrário do seu adversário, o Ludogorets tem um estilo mais defensivo, já que 60% dos seus últimos jogos tiveram menos de 2.5 gols.