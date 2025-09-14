Assine UOL
Fenerbahce
Süper Lig - Turkey
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Trabzonspor
Fenerbahçe x Trabzonspor Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Fenerbahçe x Trabzonspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Fenerbahçe e Trabzonspor se encontram no domingo, 14 de setembro, às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, pela Liga Turca. O duelo passa na Novibet e é válido pela rodada 5.


A expectativa é de um jogo eletrizante entre duas das principais equipes do futebol turco.


O Fenerbahçe, jogando em casa, busca a vitória para se manter no topo da tabela e mostrar sua força diante da torcida.


Já o Trabzonspor, mesmo fora de casa, quer aprontar e somar pontos importantes, mirando uma boa colocação na competição.


De um lado, a intensidade ofensiva do Fenerbahçe; do outro, a consistência e a solidez do Trabzonspor. Um duelo direto entre candidatos à parte de cima da tabela.


Fenerbahçe x Trabzonspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.60

  • 🎯 Fenerbahce total de gols: Mais de 1.5: 1.49

  • 🎯 Empate: 4.54


⚖️ Palpites de Odds Médias Fenerbahçe x Trabzonspor



  • 🎯 Fenerbahce para vencer sem sofrer gol: 2.42

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.46

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Fenerbahce: 4.32


🚀 Palpites de Odds Altas Fenerbahçe x Trabzonspor



  • 🎯 Vitória do Trabzonspor: 6.35

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 16.65

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Trabzonspor: 14.03


Fenerbahçe x Trabzonspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Sukru Saracoglu, Istambul

  • Competição: Liga Turca

  • Onde assistir: Novibet


Fenerbahçe x Trabzonspor: Escalações prováveis


Fenerbahçe: Dominik Livakovic; Oguz Aydin, Milan Skriniar, Çaglar Söyüncü, Archie Brown; Edson Álvarez, Fred, Irfan Kahveci, Anderson Talisca; Nene Dorgeles, Youssef En-Nesyri.


Trabzonspor: Ugurcan Cakir; Stefan Savic, Wagner Pina, Arseniy Batahov, Tim Jabol; Okay Yokuslu, Felipe Augusto, Mustafa Eskihellac, Oleksandr Zubkov; Paul Onuachu, Kazeem Olaigbe.


Como Fenerbahçe e Trabzonspor Chegam Para o Confronto


P clássico entre Fenerbahçe e Trabzonspor promete fortes emoções no topo da tabela.


O Fener ocupa a 5ª posição, com 7 pontos em 3 jogos - invicto, somando 2 vitórias e 1 empate, além de um ataque eficiente com 6 gols marcados e apenas 2 sofridos (2,0 gols por jogo, com média de 15,3 finalizações e 5 escanteios por partida).


O Trabzonspor, por sua vez, aparece na 2ª colocação, com 10 pontos em 4 jogos, fruto de 3 vitórias e 1 empate.


A equipe demonstra solidez defensiva, tendo sofrido apenas 1 gol, e um ataque objetivo, com 4 gols marcados (1,0 por jogo), além de 12 finalizações e 3,5 escanteios de média.

Fenerbahce x Trabzonspor: Palpite do Dia

Empate
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fenerbahce x Trabzonspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fenerbahce x Trabzonspor: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Fenerbahce
4 - 1
Trabzonspor
2024 Süper Lig
Trabzonspor
2 - 3
Fenerbahce
2023 Süper Lig
Trabzonspor
2 - 3
Fenerbahce
2023 Süper Lig
Fenerbahce
2 - 3
Trabzonspor
2022 Süper Lig
Fenerbahce
3 - 1
Trabzonspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fenerbahce
Empate
Trabzonspor

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

